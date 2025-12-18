Abrirán todos los centros de acopio de frijol de Zacatecas; concentrarán 50% a nivel nacional

Zacatecas, Zac.- Como resultado de la gestión del Gobernador David Monreal Ávila, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y Alimentación para el Bienestar, hicieron el compromiso de que este viernes estará abierta la totalidad de los centros de acopio de frijol en el estado, con lo que el 50 por ciento nacional se concentrará en Zacatecas.

La meta establecida es abrir los 54 centros de acopio, en los que se concentrarán hasta 80 mil toneladas de frijol en el estado, a un precio de 27 mil pesos la tonelada, de tal forma que la derrama económica será de más de 2 mil 160 millones de pesos.

El mandatario estatal, junto al Subsecretario de Sader, Leonel Cota Montaño, y la titular de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, hicieron la revisión detallada de los módulos y asumieron el compromiso de responder a los productores.

Zacatecas, al ser el principal estado productor de frijol en México, será también el que concentre el mayor volumen de compra dentro del programa Alimentación para el Bienestar, según lo confirmó el Subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Leonel Cota Montaño.

La titular de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, presentó las bolsas de frijol con el sello de origen zacatecano, que se van a distribuir en el estado de Oaxaca.

Anunciaron que este viernes a las 12 del día se confirmará la operación de los 54 centros de acopio instalados en el estado, en una reunión virtual entre las partes involucradas.

La medida forma parte de una estrategia federal impulsada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de garantizar la soberanía alimentaria del país y proteger a los pequeños productores de prácticas desleales de intermediarios.

El Gobernador David Monreal Ávila reconoció que esta asignación histórica fue posible gracias a la coordinación con el Gobierno de México y al trabajo conjunto con las dependencias federales, “es resultado de una gestión intensa y del compromiso con nuestros productores, hoy se concreta una inversión sin precedentes que fortalece al campo zacatecano”.

Se explicó que algunos almacenes que ya se encuentran llenos serán desahogados y su contenido será trasladado a almacenes concentradores, con el fin de asegurar la capacidad operativa y cumplir la meta del acopio en el corto plazo, “vamos a cumplir la meta de acopiar 80 mil toneladas, es una tarea grande y una inversión importante, pero tenemos el respaldo institucional y el compromiso del estado”.

Albores González reiteró que Zacatecas será el estado con mayor volumen de compra en todo el país, gracias al crecimiento que ha mostrado en las últimas cosechas; en el ciclo anterior, dijo, se acopiaron 53 mil toneladas, mientras que ahora se plantea un incremento del 51 por ciento, con lo cual el estado absorberá la mitad del volumen total que comprará Alimentación para el Bienestar a nivel nacional.

El Gobernador David Monreal Ávila puntualizó que Zacatecas ha sido, por dos años consecutivos, el estado con mayor crecimiento en actividades primarias y subrayó que esta política pública representa una oportunidad histórica para fortalecer la economía del campo.

“Estamos innovando con tecnología, maquinaria, buenas prácticas y acompañamiento institucional para lograr mejores rendimientos y bienestar rural”, declaró.

Asimismo, se anunció que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estará próximamente en Zacatecas para inaugurar la embolsadora de frijol en Sombrerete, municipio líder en producción nacional, desde donde se distribuirá el producto a más de 25 mil Tiendas Bienestar, con un precio final al consumidor de solo 30 pesos por kilogramo, muy por debajo del precio promedio de mercado de 42 pesos.