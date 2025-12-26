Apoya Centro SICT Zacatecas a viajeros en carreteras federales

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través del Centro SICT Zacatecas, ha puesto en marcha el Programa de Auxilio Vial, con el objetivo de privilegiar y salvaguardar a las y los viajeros que circulan por las carreteras federales esta temporada vacacional.

Hasta el 4 de enero de 2026, cuadrillas debidamente identificadas con una lona alusiva al programa, uniforme, chaleco de visibilidad y gafete, brindarán ayuda gratuita en caso de que se presenten problemas mecánicos, pinchadura de neumáticos, falta de combustible.

Las brigadas de Auxilio Vial cuentan con personal con conocimientos básicos de mecánica y están equipadas con kit de herramientas, cables pasa corriente, combustible, agua, líquido para frenos, botiquín, conos de protección y banderas reflejantes, entre otros elementos.

Las carreteras en las que el Centro SICT Zacatecas implementa este programa, son:

• Ruta 23 Zacatecas-Tlaltenango- Guadalajara

• Ruta 45 Zacatecas-Durango

• Ruta 49 Zacatecas-San Luis Potosí

• Ruta 54 Guadalajara-Zacatecas

• Ruta 54 Zacatecas-Saltillo

Con estas acciones, la SICT brinda apoyo directo a las y los usuarios de las carreteras federales durante esta temporada vacacional, mejorando la seguridad vial.