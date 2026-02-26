Consolidan CDHEZ y UAZ alianza por derechos humanos y prevención de violencia

Zacatecas, Zac.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) y la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) llevaron a cabo la firma de un convenio de colaboración para fortalecer la promoción y difusión de los derechos humanos, en el marco de un evento académico que incluyó también la presentación de la obra teatral “Hazlo Cool”, enfocada en la prevención de la violencia y el suicidio.

El acto protocolario se realizó en la Unidad Académica de Derecho, donde autoridades estatales y universitarias refrendaron su compromiso de trabajar de manera conjunta en la formación integral de las y los estudiantes, mediante la realización de prácticas profesionales, servicio social, capacitación e investigación con sentido social.

En su mensaje, la Dra. Maricela Dimas Reveles, Presidenta de la CDHEZ, destacó que este convenio representa una apuesta compartida por la construcción de una cultura de derechos humanos que se viva y se practique todos los días. Subrayó que abrir las puertas de la Comisión a las y los estudiantes significa reconocer su talento y compromiso, al tiempo que fortalece su vocación de servicio al vincular la teoría jurídica con la realidad social.

En su mensaje, enfatizó que la salud mental es un derecho humano y llamó a las juventudes a generar entornos seguros, solidarios y respetuosos, señalando que la prevención de la violencia y del suicidio comienza con la escucha y el acompañamiento oportuno.

Como testigo de honor, el Mtro. Rodrigo Reyes Mugüerza, Secretario General de Gobierno, resaltó la importancia de las prácticas profesionales como una oportunidad para adquirir experiencia, generar redes de apoyo y prepararse ante los retos del ámbito laboral y del servicio público.

Por su parte, el Dr. Ángel Román Gutiérrez, Rector de la UAZ, reconoció la voluntad de la CDHEZ para consolidar alianzas que permitan a las y los alumnos realizar su servicio social y prácticas profesionales en una institución clave para la defensa de los derechos fundamentales, destacando que la Comisión es un organismo garante de la protección de los derechos de las personas.

En el uso de la voz, el Dr. Eduardo Solís, Director de la Unidad Académica de Derecho, afirmó que las y los estudiantes son el presente y el futuro de Zacatecas, y que este convenio abre una ruta clara hacia la capacitación constante, la práctica profesional con sentido social y la construcción de proyectos conjuntos que fortalezcan su formación ética y humana.

La jornada concluyó con la presentación de la obra teatral “Hazlo Cool”, una propuesta artística con la que trabaja la CDHEZ en colaboración con la Asociación de Psicólogos CAPSMe, misma que contiene un mensaje preventivo que invita a la reflexión sobre la salud mental, la importancia de hablar y escuchar, y la responsabilidad colectiva de construir entornos de paz.

Con esta alianza, la CDHEZ y la UAZ refrendan su compromiso de formar profesionistas del Derecho con una visión crítica, humana y comprometida con la justicia social y la construcción de un Zacatecas más justo y solidario.