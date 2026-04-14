Realizan mujeres activación física en Tres Cruces

Zacatecas, Zac.- Con el objetivo de promover el bienestar integral y fortalecer espacios de desarrollo para las mujeres, el Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario estatal David Monreal Ávila, a través de la Secretaría de las Mujeres (Semujer), llevó a cabo una activación física con integrantes del programa Tejedoras de la Patria, en la colonia Tres Cruces.

Esta actividad se realizó en el marco de la Agenda del Progreso, que impulsa acciones orientadas a generar entornos saludables, de convivencia y desarrollo para las mujeres en el estado.

Durante el encuentro, la Secretaria de las Mujeres, Karla Isabel Guardado Oropeza, destacó que este tipo de iniciativas forman parte de una política pública integral, impulsada por el Gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, enfocada en fortalecer el bienestar físico, emocional y social de las zacatecanas.

Guardado Oropeza subrayó que, a través de estas acciones, se busca fomentar hábitos saludables, así como consolidar espacios de participación comunitaria que contribuyan al empoderamiento de las mujeres, en concordancia con la visión de desarrollo y progreso del Gobierno del Estado.

Reiteró el compromiso de la administración estatal de continuar la implementación de estrategias que favorezcan la igualdad, el bienestar y el desarrollo pleno de las mujeres en Zacatecas.