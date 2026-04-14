Convoca Cozcyt a participar en acciones de promoción y desarrollo científico

Zacatecas, Zac.- El Gobierno del Estado, a través del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt), convoca a estudiantes, docentes, investigadores, colectivos, instituciones educativas, asociaciones y sociedad a ser parte de la promoción y desarrollo científico de Zacatecas, a través de dos convocatorias que se dieron a conocer este día.

En el marco de la Agenda del Progreso, impulsada por el Gobernador David Monreal Ávila, el Director General del Cozcyt, Hamurabi Gamboa Rosales, acompañado por los directores de Difusión y Divulgación de la Ciencia y de Innovación y Desarrollo Regional, Antonio de la Cruz de Santiago y Luis Fernando Araiz Morales, respectivamente, presentó los detalles de las convocatorias.

Redcyt



La convocatoria de la Red Estatal de Divulgadores de Ciencia y Tecnología (Redcyt) “Año del Progreso 2026”, a cargo de Antonio de la Cruz de Santiago, busca articular los esfuerzos institucionales, académicos y comunitarios para promover el acceso equitativo al conocimiento, fortalecer las capacidades de comunicación pública de la ciencia, y fomentar una cultura de innovación, pensamiento crítico y participación ciudadana en el desarrollo sostenible del estado.

Está dirigida a personas mayores de 18 años, que puedan desarrollar actividades de divulgación, educación comunitaria o proyectos científico-culturales; así como a colectivos, asociaciones civiles o instituciones educativas con trayectoria en ciencia, tecnología, innovación y/o humanidades.

Las y los participantes deben residir en cualquier municipio zacatecano; tener capacidad de comunicación, liderazgo social y trabajo en equipo, así como disponibilidad para realizar actividades de divulgación en su comunidad.

El registro estará abierto hasta el 4 de mayo del presente año y las actividades se desarrollarán del 6 de mayo al 30 de junio, para el primer semestre del año, y del 1 de julio al 4 de diciembre, para el segundo semestre. Algunos beneficios de la participación son: capacitación, acreditación oficial y acceso a recursos.

Quienes estén interesados en participar pueden consultar detalladamente los requisitos en: https://cozcyt.gob.mx/innovacion/redyct2026/ y realizar su inscripción gratuita en el siguiente enlace: https://forms.gle/K4AJ5Jyo5oyn1vzTA.

FEZACI 2026



La convocatoria para la Feria Zacatecana de Ciencias e Ingenierías “Progreso” 2026 (Fezaci 2026), bajo la dirección de Luis Fernando Araiz Morales, tiene por objetivo incentivar a las y los estudiantes de nivel medio superior y superior a desarrollar proyectos científicos y tecnológicos, con incidencia en la solución de problemáticas sociales.

Podrán participar estudiantes de instituciones de Educación Superior (IES) y Media Superior (IEMS), públicas y privadas; universidades, institutos tecnológicos y escuelas normales públicas y privadas, así como centros de investigación del estado de Zacatecas.

La participación podrá ser de manera individual o en equipos de hasta tres integrantes, de la misma institución, en un solo proyecto, quienes deberán contar con un asesor, que sea docente de la misma institución; y que no se encuentren cursando el último semestre de ambos niveles educativos.

Las personas interesadas deberán registrarse en la plataforma electrónica https://cozcyt.gob.mx/innovacion/fezaci2026/, a más tardar el 28 de junio del presente año, ya que la exposición y evaluación de proyectos, así como la ceremonia de premiación se realizarán el 2 de julio próximo.

Las y los ganadores de la Femeci 2026 representarán al estado en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías 2027, a realizarse en San Luis Potosí. Mayor información sobre dicha convocatoria puede consultarse en la página web: https://cozcyt.gob.mx/.