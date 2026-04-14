Ensamble de Trompetas “Rafael Méndez Arceo” UAZ se presentará en CENART

Zacatecas, Zac.- Como parte de la conmemoración del legado y trascendencia del trompetista mexicano Rafael Méndez, los universitarios Elías Fabián López Corrales, Edgardo Antonio Paz Cruz, Liliana Betsabe Soriano Mena, José Alejandro Ruiz y Edwin Castillo Reyes participarán en el evento homenaje al reconocido músico, que se llevará a cabo en el Centro Nacional de las Artes (CENART) de la Ciudad de México.

Los días 22, 23 y 24 de abril del presente año, los integrantes del Ensamble de Trompetas Rafael Méndez Arceo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) interpretarán composiciones del célebre trompetista, con un matiz hondureño, en la Aula Magna José Vasconcelos de la Plaza de las Artes del CENART.

“El homenajeado tiene una biblioteca bastante amplia de repertorio, tanto que representa el folclore mexicano, como también varias piezas de otros autores, pero que son arreglos del internacionalmente reconocido Rafael Méndez”, señaló el joven músico Elías Fabián López Corrales.

Junto con esta agrupación de la Unidad Académica de Artes (UAA) de la UAZ, colaborarán en este magno evento otras instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Banda Sinfónica La Guadalupana de San Pedro Tultepec, quienes interpretarán repertorio que abarca desde lo barroco hasta lo contemporáneo del aclamado solista.

Por su parte, el docente investigador de la Unidad Académica de Artes, Raúl Valdés Vanegas, destacó que el objetivo fundamental de esta participación es presentar el legado y la trascendencia del trompetista mexicano Rafael Méndez Arceo.

Sobre el evento, que se desarrollará del 22 al 24 de abril en las instalaciones del CENART, se informó que contará con conferencistas, concertistas y músicos de talla internacional, entre ellos Jesús Galindo Cáceres, Armando Cerillo, y desde Santiago de Chile, el trompetista Diego Ignacio Fabrés, entre otros.

“De nuestra parte presentaremos recursos técnicos de Rafael Méndez Arceo, los cuales son los recursos que la Universidad Autónoma de Zacatecas, ya por unas cinco generaciones de jóvenes, ha llevado y ha trascendido con impacto en muchos pueblos a nivel nacional e internacional”, agregó Valdés Vanegas.

El programa de actividades está organizado por la Secretaría de Cultura, el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical «Carlos Chávez» (CENIDIM) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y el Centro Nacional de las Artes (CENART), en colaboración con la Universidad Autónoma de Zacatecas. Durante tres días de trabajo se explorará la trayectoria, las aportaciones y la trascendencia de Rafael Méndez en la historia de la interpretación de la trompeta.

La actividad principal del evento será la presentación del libro Movimiento Perpetuo, escrito por Luis Méndez Vera, dedicado a la vida y obra del trompetista. Todas las actividades podrán seguirse a través del canal de YouTube: CENIDIM INBA.