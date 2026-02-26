Entregan Cuenta Pública 2025 al Congreso del Estado

Zacatecas, Zac.- En el marco del 2026, Año del Progreso, el Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario estatal David Monreal Ávila, a través de la Secretaría de Finanzas, entregó a la LXV Legislatura del Estado la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2025, en cumplimiento a la obligación constitucional de informar con transparencia sobre el uso de los recursos públicos.

La Secretaria de Finanzas, Ruth Angélica Contreras Rodríguez, realizó la entrega formal del documento, que contiene el informe detallado sobre la ejecución de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025.

La titular destacó que la Cuenta Pública refleja una administración responsable, ordenada y comprometida con la disciplina financiera, principios fundamentales para consolidar el progreso de Zacatecas. Subrayó que el ejercicio de los recursos públicos se llevó a cabo bajo criterios de legalidad, eficiencia y sostenibilidad, lo que fortalece la estabilidad de las finanzas estatales.

El informe se integra por siete tomos, que concentran los resultados generales del ejercicio fiscal, así como la información contable consolidada de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los nueve órganos autónomos y de 35 entes públicos paraestatales.

La documentación fue estructurada conforme a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y se presenta en seis apartados: Información Contable, Información Presupuestaria, Información Programática, Indicadores de Postura Fiscal, Formatos de la Ley de Disciplina Financiera, y Anexos.

En el Año del Progreso, el Gobierno de Zacatecas reafirma que la rendición de cuentas es un principio que sustenta la paz, el bienestar y el desarrollo sostenible del estado, al garantizar que cada recurso público se ejerza con responsabilidad y en beneficio de las y los zacatecanos.