Asumen funciones Vocales Ejecutivos Locales de INE en 18 entidades incluido Zacatecas

En un comunicado, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que, como parte de los procesos institucionales de adscripción y fortalecimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional, a partir de este domingo 1 de marzo, entran en funciones las nuevas y nuevos Vocales Ejecutivos de Juntas Locales Ejecutivas en 18 estados del país.

En este contexto, mañana lunes 2 de marzo a las 13:00 horas (tiempo del centro) se llevará a cabo una toma de protesta simultánea en las 18 entidades federativas, ceremonia que será encabezada por la Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, quien tomará la protesta de ley a distancia, acompañada por la Secretaria Ejecutiva del Instituto, Claudia Arlett Espino.

Durante el acto protocolario, las y los nuevos titulares asumirán formalmente la responsabilidad de coordinar los trabajos institucionales del INE en sus respectivas entidades, contribuyendo al cumplimiento de las atribuciones constitucionales del Instituto y al fortalecimiento del Sistema Nacional Electoral.

Las designaciones corresponden a las siguientes adscripciones:

Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, Baja California; Flor Denisse Pérez Chávez, Chiapas; Donaciano Muñoz Loyola, Ciudad de México; Laura Fabiola Bringas Sánchez, Durango; Martín Martínez Cortazar, Estado de México; Ana Lilia Pérez Mendoza, Guanajuato; Dagoberto Santos Trigo, Guerrero; Joaquín Rubio Sánchez, Jalisco; Edgar Humberto Arias Alba, Morelos; Elizabeth Tapia Quiñones, Nayarit; Miguel Ángel Patiño Arroyo, Oaxaca; Claudia Rodríguez Sánchez, Puebla; María Luisa Flores Huerta, Querétaro; Sergio Iván Ruíz Castellot, Quintana Roo; Liliana Díaz De León Zapata, San Luis Potosí; Gregorio Aranda Acuña, Tabasco; Sergio Bernal Rojas, Tamaulipas; y Aracely Frías López, Zacatecas.

Las y los Vocales Ejecutivos Locales son responsables de dirigir, coordinar y supervisar las actividades del Instituto en cada entidad federativa, garantizando la adecuada organización de los procesos electorales y el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

Estas adscripciones derivan de los mecanismos institucionales previstos en la normatividad electoral, y forman parte de la política permanente del INE para asegurar una estructura profesional, técnica y especializada en todo el territorio nacional.

Con estas acciones, el Instituto Nacional Electoral reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional y la continuidad operativa de sus funciones sustantivas, en beneficio de la democracia y la confianza ciudadana.