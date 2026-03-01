Asumen funciones Vocales Ejecutivos Locales de INE en 18 entidades incluido Zacatecas

hace 13 horas

En un comunicado, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que, como parte de los procesos institucionales de adscripción y fortalecimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional, a partir de este domingo 1 de marzo, entran en funciones las nuevas y nuevos Vocales Ejecutivos de Juntas Locales Ejecutivas en 18 estados del país.

En este contexto, mañana lunes 2 de marzo a las 13:00 horas (tiempo del centro) se llevará a cabo una toma de protesta simultánea en las 18 entidades federativas, ceremonia que será encabezada por la Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, quien tomará la protesta de ley a distancia, acompañada por la Secretaria Ejecutiva del Instituto, Claudia Arlett Espino.

Durante el acto protocolario, las y los nuevos titulares asumirán formalmente la responsabilidad de coordinar los trabajos institucionales del INE en sus respectivas entidades, contribuyendo al cumplimiento de las atribuciones constitucionales del Instituto y al fortalecimiento del Sistema Nacional Electoral.

Las designaciones corresponden a las siguientes adscripciones:

Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, Baja California; Flor Denisse Pérez Chávez, Chiapas; Donaciano Muñoz Loyola, Ciudad de México; Laura Fabiola Bringas Sánchez, Durango; Martín Martínez Cortazar, Estado de México; Ana Lilia Pérez Mendoza, Guanajuato; Dagoberto Santos Trigo, Guerrero; Joaquín Rubio Sánchez, Jalisco; Edgar Humberto Arias Alba, Morelos; Elizabeth Tapia Quiñones, Nayarit; Miguel Ángel Patiño Arroyo, Oaxaca; Claudia Rodríguez Sánchez, Puebla; María Luisa Flores Huerta, Querétaro; Sergio Iván Ruíz Castellot, Quintana Roo; Liliana Díaz De León Zapata, San Luis Potosí; Gregorio Aranda Acuña, Tabasco; Sergio Bernal Rojas, Tamaulipas; y Aracely Frías López, Zacatecas.

Las y los Vocales Ejecutivos Locales son responsables de dirigir, coordinar y supervisar las actividades del Instituto en cada entidad federativa, garantizando la adecuada organización de los procesos electorales y el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

Estas adscripciones derivan de los mecanismos institucionales previstos en la normatividad electoral, y forman parte de la política permanente del INE para asegurar una estructura profesional, técnica y especializada en todo el territorio nacional.

Con estas acciones, el Instituto Nacional Electoral reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional y la continuidad operativa de sus funciones sustantivas, en beneficio de la democracia y la confianza ciudadana.

