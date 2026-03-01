Continúan en marzo estímulos fiscales para obligaciones vehiculares

Zacatecas, Zac.- En el marco del 2026, Año del Progreso, el Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario estatal David Monreal Ávila, a través de la Secretaría de Finanzas (Sefin), continúa con estímulos fiscales, vigentes durante el mes de marzo, orientados a facilitar el cumplimiento de las obligaciones vehiculares y contribuir al bienestar de las familias zacatecanas.

La Secretaria de Finanzas, Ruth Angélica Contreras Rodríguez, informó que, en el Derecho de Control Vehicular, los estímulos aplicables contemplan un 5 por ciento para vehículos modelo 2023; 10 por ciento para modelos 2022; 17 por ciento para modelos 2021 a 2017; y hasta 35 por ciento, más un 10 por ciento adicional, para modelos 2016 y anteriores.

Respecto al Impuesto Adicional para la Infraestructura, los estímulos vigentes alcanzan el 5 por ciento en vehículos modelos 2022 y 2023; 15 por ciento en modelos 2021 al 2017; y 25 por ciento, más un 10 por ciento adicional, en modelos 2016 y anteriores.

La Secretaria de Finanzas recordó que el pago puede realizarse de forma presencial, en las Oficinas de Recaudación de Rentas, de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 15:30 horas; en línea, a través del Portal Tributario del Gobierno de Zacatecas, así como en tiendas de conveniencia y centros de pago autorizados mediante línea de captura.

Con paz, bienestar y progreso, el Gobierno de Zacatecas reitera su compromiso de fortalecer las finanzas públicas bajo criterios de disciplina y responsabilidad, e invita a la ciudadanía a aprovechar los estímulos fiscales vigentes y cumplir de manera oportuna con sus obligaciones.