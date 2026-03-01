Develan busto de Francisco Espartaco García Estrada en la Gran Logia del Zacatecas “Jesús González Ortega”

Zacatecas, Zac.- En una ceremonia solemne y profundamente emotiva, se llevó a cabo la develación del busto de Francisco Espartaco García Estrada en la sede de la Gran Logia de Zacatecas “Jesús González Ortega”, en reconocimiento a su legado liberal, su compromiso con la justicia social y su aportación a la vida pública del estado.

El busto fue develado por el Gran Maestro Óscar Gabriel Campos Campos; el Gran Maestro electo Miguel Ángel Sosa Martínez y por Alfredo Barajas Romo, Venerable Maestro de la logia “Francisco Espartaco García Estrada”, acompañados por las hijas e hijos del homenajeado: Amalia, Conchita, Laura, Francisco, Leobardo y Cuitláhuac García Medina; así como el recuerdo de Doña Conchita Medina Ordaz y Cuauhtémoc García Medina, quienes agradecieron la distinción a nombre de la familia.

Libertad y la justicia; legado familiar.

Durante su mensaje, la Senadora Amalia García Medina, hija del homenajeado, expresó que el nombre de su padre representó desde siempre un compromiso profundo con la libertad. Recordó que “Espartaco” evoca la figura legendaria que luchó contra la esclavitud, y que la masonería ha sido históricamente un movimiento intelectual y político que puso en el centro la libertad, el conocimiento científico, la fraternidad y la justicia.

La legisladora destacó que esos ideales se aprendieron en el seno familiar. Rememoró que su abuelo, Úrsulo García, participó activamente en el movimiento revolucionario, primero como maestro rural cercano a las causas campesinas y después como diputado y presidente municipal. Tras quedar en la orfandad, Francisco Espartaco García Estrada y sus hermanos enfrentaron años difíciles, incluso en el hospicio ubicado en lo que hoy forma parte del Museo y Convento de Guadalupe, experiencia que forjó su carácter y su sentido de responsabilidad.

Trayectoria pública en Zacatecas

“Panchito” García, como se le conocía, trabajó en Veracruz en el gobierno de la República, dirigió un periódico en Fresnillo desde el cual impulsó el pensamiento liberal en momentos complejos para el país, fue director del Instituto de Ciencias de Zacatecas y posteriormente gobernador del estado.

Como Gobernador de Zacatecas, una de sus primeras decisiones fue declarar la autonomía del Instituto de Ciencias, institución que más tarde se convertiría en la hoy Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas.

La Senadora subrayó que su gobierno fue recordado por el impulso histórico a la electrificación del estado, llevando energía eléctrica a comunidades que hasta entonces se alumbraban con quinqués, así como por la construcción de caminos, escuelas y obras hidráulicas. Destacó también su ejemplo de probidad: inició y concluyó su mandato con el mismo automóvil, convencido de que los cargos públicos son una responsabilidad y no una oportunidad de beneficio personal.

Asimismo, recordó que en Zacatecas también se desempeñó como Presidente del Tribunal Superior de Justicia y Notario Público.

Un diplomático en busca de la paz entre los pueblos.

Amalia García subrayó que su padre no solo tuvo una destacada trayectoria en el estado, sino también una relevante carrera diplomática.

El Lic. Francisco Espartaco García Estrada fue nombrado consejero en la Embajada de México en Guatemala y, posteriormente, embajador de México en Filipinas, Polonia y República Dominicana. Desde cada una de estas responsabilidades buscó fortalecer los vínculos culturales, académicos y comerciales entre México y los países donde representó a la nación, pero, sobre todo, se distinguió por abogar por la paz y el entendimiento entre los pueblos.

Recordó particularmente el episodio vivido en la República Dominicana, cuando el país atravesó una situación convulsa en la que el pueblo dominicano se levantó en armas contra un gobierno que había permanecido durante muchos años. En ese contexto, manifestantes perseguidos solicitaron refugio en la embajada de México en busca de asilo político. Gracias a las gestiones diplomáticas encabezadas por su padre, se logró que obtuvieran el salvo conducto correspondiente, reafirmando así la tradición mexicana de asilo.

Agradecimiento a la Gran Logia de Zacatecas.

En la parte final de su intervención, la familia García Molina reiteró su gratitud por el homenaje y reconoció el compromiso de las logias con los valores de libertad, fraternidad, ciencia y conocimiento. La Senadora hizo un llamado a mantener vivos estos ideales en un contexto mundial complejo, donde la paz y la justicia deben abrirse paso ante los desafíos contemporáneos.

La ceremonia concluyó con la develación del busto a cargo de la Senadora Amalia García Medina, su familia y los Grandes Maestros de la Logia Jesús González Ortega, en un acto que reafirmó la vigencia del pensamiento liberal y el legado de Francisco Espartaco García Estrada en la historia de Zacatecas.