Rifan auto durante Festival Día de la Familia Granja Encantada

Zacatecas, Zac.- Sonrisa, colores, alegría y un gran ambiente festivo iluminaron este domingo el Parque La Encantada, a donde acudieron miles de zacatecanas y zacatecanos para participar en el “Festival Día de la Familia Granja Encantada”, ofrecido por la administración estatal, encabezada por el Gobernador David Monreal Ávila.

Con diversas actividades ofrecidas por personal de las dependencias del Gobierno de Zacatecas, y el gran entusiasmo contagiado por la señora Sara Hernández de Monreal, presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), este domingo fue especial para quienes tuvieron la oportunidad de acudir a uno de los espacios que domingo a domingo envuelve a familias enteras en un ambiente de paz.

La celebración del Día de la Familia lució un colorido especial en el exitoso festival temático de granja, en el que miles de familias se dieron cita para disfrutar de una jornada llena de convivencia, alegría y sorpresas.

El evento, denominado “Festival Día de la Familia Granja Encantada”, fue organizado por la Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Sara Hernández de Monreal, quien impulsó una celebración pensada para fortalecer los lazos familiares y promover la sana convivencia.

Desde temprana hora, el parque se llenó de sonrisas, colores y ambiente festivo. Niñas, niños, jóvenes y adultos participaron en talleres creativos, dinámicas recreativas, juegos tradicionales y actividades interactivas de granja, además de disfrutar de regalos y múltiples sorpresas que hicieron de esta fecha una auténtica fiesta familiar.

Como parte de las actividades, se incluyó una Mini Expo Agropecuaria para niñas y niños, espacio que despertó gran entusiasmo entre las y los pequeños, quienes pudieron acercarse de manera lúdica al mundo del campo.

En este espacio, se realizaron rifas de mini tractores y juguetes alusivos a las actividades agropecuarias, lo que generó momentos de emoción y alegría entre las familias asistentes.

La celebración estuvo enmarcada por un amplio programa artístico y cultural que incluyó música en vivo, show de payasos, presentaciones teatrales y granjas interactivas que acercaron a las y los asistentes a la vida rural, a través deexperiencias únicas y educativas, en un entorno seguro y totalmente familiar.

Uno de los momentos más esperados fue el sorteo de un automóvil, que generó gran entusiasmo entre las y los asistentes. Más de 4 mil familias participaron en el registro para esta rifa, reflejo del éxito y la extraordinaria convocatoria del evento.

La ganadora fue la señora Elvia Pineda, quien con el boleto número 2364 se llevó el automóvil, en medio de aplausos, emoción y un ambiente de celebración colectiva.

El “Festival Día de la Familia Granja Encantada” destacó por su organización, la amplia participación ciudadana y el ambiente lleno de armonía, lo que reafirmó el compromiso del Gobierno de Zacatecas, de cada uno de sus dependencias y el SEDIF, de promover espacios de encuentro que fortalezcan el tejido social y celebren el valor fundamental de la familia.