En equipo siempre es mejor: Pepe Saldívar

Zacatecas, Zac.-El Presidente Municipal de Guadalupe, Pepe Saldívar mantiene una buena calificación con la población guadalupense, así lo señala la casa encuestadora Mitofsky de acuerdo a su ejercicio de medición publicado en el mes de febrero del presente año 2026.

En la encuesta donde se mide la aprobación de 150 ediles en sus municipios, el alcalde guadalupense se ubica en el lugar 55, con una calificación de 52.5 por ciento, considerada por Mitofsky como una calificación alta.

Dentro de los factores que mantiene al edil con una calificación aprobatoria, destacan el ejercer un gobierno municipal cercano a la población, recorriendo el territorio para definir y aplicar programas sociales.

Asimismo, la generación de empleo a través de la llegada de nuevas cadenas comerciales y del Sistema de Apertura Rápida de Empresas, calificado como el más efectivo del Estado, además de la atracción de inversión pública.

Concretamente, la entrega de viviendas del bienestar en el fraccionamiento Infonavit ubicado de Ojo de Agua de la Palma, así como la construcción de más hogares en Villas de Guadalupe a través de Conavi y la proyección de entregar 5 mil viviendas de este programa en coordinación con el Gobierno de David Monreal, durante el sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Además, el haber donado terrenos a través del cabildo de Guadalupe, no solamente para el programa de viviendas, sino también para los rubros de salud y seguridad, como la construcción del nuevo Hospital de Especialidades; así como la edificación del nuevo C5 en la cima del cerro San Simón y la construcción de un cuartel de Guardia Nacional en la comunidad de San Jerónimo.

Otra acción positiva es la reciente entrega de espacios públicos de sana recreación en diversos puntos del municipio, ha generado la aprobación de la gente, pues dichos parques con infraestructura deportiva y de convivencia vecinal, se realizan tomando en cuenta las necesidades y las consideraciones directas de las y los beneficiados.

Finalmente, cabe señalar que esta calificación de “alta aprobación” se mantiene gracias a estos factores y bajo la premisa de que “En equipo siempre es mejor”, Pepe Saldívar aseguró que seguirá replicando las políticas públicas ejercidas tanto por el Gobierno federal y el estatal, siempre escuchando a la gente, buscando el bienestar y el progreso de la ciudadanía.