La formación de un médico, uno de los caminos académicos más exigentes y prolongados

Si estás interesado en estudiar la carrera de Médico Cirujano es importante que sepas que a lo largo de tu formación obtendrás conocimientos para salvaguardar la salud humana

La formación de un Médico Cirujano en México representa uno de los caminos académicos más exigentes y prolongados. Por lo general, esta Licenciatura requiere un compromiso de seis a siete años para completarse en su totalidad.

Este periodo no solo abarca el estudio de libros y teoría, sino que se divide en etapas formativas que garantizan la capacidad del profesional para salvaguardar la vida humana.

La duración de la carrera de Medicina se fragmenta en cuatro fases fundamentales que todo aspirante debe cursar:

1. Ciencias Básicas (2 a 3 años):El estudiante adquiere los fundamentos teóricos en anatomía, fisiología, bioquímica y otras disciplinas esenciales. En modelos educativos de vanguardia, esta etapa incluye prácticas de laboratorio y simulación desde los primeros ciclos.

2. Ciclos Clínicos (2 años): El alumno se integra a entornos hospitalarios. En esta fase, se realizan rotaciones por diversas especialidades médicas bajo la supervisión de expertos para aplicar el conocimiento en casos reales.

3. Internado Rotatorio de Pregrado (1 año): Es un periodo de práctica clínica intensiva y obligatoria. El futuro médico vive la realidad del sistema de salud y desarrolla habilidades críticas en áreas como cirugía, pediatría y ginecología.

4. Servicio Social (1 año): Es el requisito final para obtener el título y la cédula profesional en México. Durante este tiempo, el egresado brinda atención médica a la comunidad, lo cual consolida su formación ética y social.

Este es el curso que se refiere a la formación de médicos generales; sin embargo, si el estudiante busca especializarse en algún área médica, son más años depende la que elija.

¿Por qué la duración?

La Medicina exige una preparación profunda debido a la responsabilidad que conlleva el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. La integración de tecnología avanzada, como la realidad aumentada y los simuladores de alta fidelidad, permite que el tiempo en las aulas sea más eficiente, pero no sustituye los años de práctica clínica necesarios para alcanzar la maestría profesional.

La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) ofrece un programa de Médico Cirujano con una duración de 12 semestres, el cual destaca por un enfoque práctico y clínico desde el primer día. En la UAG, no solo memorizas la anatomía, sino que la vives a través del uso de tecnología en el Centro Inmersivo de Educación en Salud (CIES).

Como alumno de la UAG, te integras a una red de más de 120 hospitales en convenio para realizar tus rotaciones clínicas en México, Estados Unidos y Puerto Rico.

El programa cuenta con la acreditación del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica (COMAEM) y la World Federation for Medical Education (WFME), lo que asegura que tu educación cumple con los estándares internacionales más exigentes.

Además, gracias a la alianza con Arizona State University (ASU), adquieres una visión global y credenciales que te preparan para retos internacionales y para el éxito en el Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM).

¡Inicia hoy tu camino hacia la excelencia médica y descubre todo lo que el programa de la UAG tiene para ti!