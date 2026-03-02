Toma protesta Aracely Frías López como delegada de INE en Zacatecas

Zacatecas, Zac.- Al rendir protesta de Ley este lunes como Vocal Ejecutiva de la Junta Local de INE Zacatecas, Aracely Frías López se comprometió a realizar una gestión con compromiso, responsabilidad, respeto, disposición al diálogo y a la comunicación, transparencia, entrega, honradez, honestidad, una dirección con perspectiva de género y con atención a grupos vulnerables.

Frías López se presentó como una funcionaria de puertas abiertas e invitó a la ciudadanía a que se acerque al INE, “en cualquier momento que quieran venir, dudas que ustedes tengan, cosas que quieran consultar, están las puertas abiertas para ustedes”, dijo.

Ofreció un liderazgo con oídos para todos y cada uno de los aliados estratégicos y e instituciones que acompañan al Instituto Nacional Electoral.

Aracely Frías dijo llegar a Zacatecas para trabajar intensamente y con el compromiso hacia actores políticos, aliados estratégicos, comunidad INE y colaboradores, pero sobre todo con la ciudadanía para contribuir al crecimiento de la democracia mexicana, “porque hoy y más que nunca México nos necesita”, afirmó.

En su mensaje, Aracely Frías recordó la exitosa gestión de Matías Chiquito Díaz de León que encabezó al INE Zacatecas en los últimos nueve años.

Reconoció en Matías Chiquito a un amigo pero también a un mentor.

Asimismo reconoció el trabajo que realizó Martín Eduardo Navarro Sorellano, quien condujo la Delegación de INE Zacatecas en los primeros dos meses de este 2026.

Previamente, se presentó ante la ciudadanía zacatecana y lo hizo mediante una reseña autobiográfica.

“Soy Aracely Frías López, Licenciada en Pedagogía; soy Maestra en Formación y Capacitación de Recursos Humanos”, dijo.

Describió que tiene un Doctorado concluido en Administración Pública y está en espera de su título.

Es también Maestra en Instituciones y Procedimientos Electorales.

Tiene experiencia de 36 años en el servicio público del IFE-INE, la cual inició con contrato como Capacitadora, transitando por varios puestos por seis años en el área técnica del Registro Federal de Electores (RFE).

Mediante Concurso Público, logró una Vocalía Distrital del RFE, la cual desempeñó de 1996 a 2001.

De 2001 a 2023 fue Vocal Ejecutiva en tres diferentes Juntas Distritales en Coahuila, Durango, Tamaulipas y Nuevo León, cargo al que accedió también mediante concurso público.

Posteriormente, mediante certamen interno, en 2023 logró el cargo de Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Durango, cargo que desempeñó hasta el pasado 28 de febrero.

“Soy una persona madre de familia también; me dedico, me esmero mucho en hacer bien mi trabajo”, afirmó.

En el evento estuvieron presentes, entre otras personalidades, autoridades del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, Magistraturas del Tribunal Electoral del Estado de Zacatecas, Dirigencias de los Partidos Políticos, la Fiscal de Delitos Electorales de la Fiscalía General de Justicia, integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional, así como personal del INE.

En representación de la Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, la protesta le fue tomada vía remota por la Secretaria Ejecutiva del INE México, Claudia Arlett Espino, a la par de las y los titulares de 17 entidades del país.

Las Vocalías Ejecutivas Locales, dijo Claudia Arlett Espino, garantizan elecciones libres, auténticas y periódicas.