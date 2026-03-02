Ulises Mejía explica alcances de la Reforma Electoral

Zacatecas, Zac.– En el marco de La Legislativa semanal del diputado federal Ulises Mejía Haro, realizada en la Casa de la Esperanza, su oficina de enlace legislativo explicó a medios de comunicación los principales alcances de la reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destacando que se trata de una transformación profunda orientada a fortalecer la democracia, la representación popular y la austeridad electoral.

Durante el encuentro se subrayó que la reforma que discutiremos en estos días cambia la forma de integración de las listas de representación proporcional para que diputadas, diputados, senadoras y senadores lleguen al Congreso por el respaldo directo del voto ciudadano y no mediante listas cerradas definidas por las cúpulas de las dirigencias partidistas.

El legislador por morena enlistó 10 totales de la reforma electoral:

1. Elección de la representación proporcional

Se explicó que en la Cámara de Diputados se plantea mantener 200 diputaciones de representación proporcional, distribuidas de la siguiente manera: 97 para quienes obtengan el segundo y tercer lugar en los distritos electorales, 95 para las mejores votaciones por circunscripción, y 8 diputaciones migrantes, que serán electas mediante voto desde el exterior, reconociendo plenamente los derechos políticos de las y los mexicanos que viven fuera del país.

En el Senado de la República, se propone reducir el número total de escaños de 128 a 96, manteniendo 64 senadurías de mayoría relativa, dos por cada estado, y 32 senadurías de primera minoría, es decir, para quienes encabecen la fórmula que obtenga el segundo lugar en cada entidad. Con ello, se elimina la lista nacional de 32 senadurías de representación proporcional, fortaleciendo la legitimidad del voto ciudadano.

2. Regulación de la Inteligencia Artificial

La reforma contempla la regulación del uso de la Inteligencia Artificial en procesos electorales, así como la prohibición del uso de bots y herramientas automatizadas en redes sociales que busquen manipular la opinión pública o alterar la equidad de las contiendas.

3. Reducción del gasto electoral

Se propone una reducción de al menos 25 por ciento en el costo total de las elecciones, mediante ajustes al financiamiento de partidos políticos, autoridades electorales, organismos locales y tribunales, así como la disminución de sueldos de altos mandos y estructuras administrativas, bajo un principio de austeridad republicana.

4. Cómputos distritales desde el cierre de casillas

La reforma establece que los cómputos distritales inicien inmediatamente al término de la jornada electoral, eliminando el uso del PREP, con el objetivo de dar mayor certeza, transparencia y rapidez a los resultados oficiales.

5. Mayor fiscalización y control del dinero

Se fortalece la fiscalización al permitir que el INE tenga acceso directo a las operaciones financieras de partidos y personas candidatas, además de prohibir las aportaciones en efectivo, cerrando espacios a la opacidad y al financiamiento ilegal.

6. Fortalecimiento de la democracia participativa

Se amplían y fortalecen los mecanismos de democracia participativa a nivel federal, estatal y municipal, incluyendo consultas ciudadanas, plebiscitos, referéndums y la revocación de mandato, permitiendo además el uso responsable de tecnologías como el voto electrónico, siempre bajo principios de legalidad, seguridad y certeza.

7. Voto de las y los mexicanos en el exterior

La reforma facilita y fortalece el derecho al voto de las y los mexicanos que viven fuera del país, garantizando su participación efectiva en la vida política nacional, incluyendo la elección de diputaciones migrantes.

8. Prohibición del nepotismo

Se establece la prohibición de heredar cargos públicos a familiares, cerrando el paso al nepotismo y a prácticas que han dañado la confianza ciudadana en los procesos electorales.

9. Reducción de tiempos en radio y televisión

Se plantea reducir los tiempos oficiales en radio y televisión durante los procesos electorales de 48 a 35 minutos diarios por emisora, con el objetivo de racionalizar el uso de estos espacios y disminuir costos.

10. No reelección consecutiva inmediata

La reforma contempla la prohibición de la reelección consecutiva inmediata en todos los cargos de elección popular a partir del año 2030, reafirmando el principio de alternancia democrática.

Finalmente, desde la Casa de la Esperanza, Ulises Mejía Hari reiteró que esta reforma responde a una visión donde todas las representaciones públicas tengan origen en el voto directo del pueblo, fortaleciendo la confianza ciudadana en las instituciones y consolidando un sistema electoral más transparente, austero y democrático.