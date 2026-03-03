39 años de historia, trabajo y dignidad sindical

Por: Dra. Norma Julieta del Río

Zacatecas, Zac.-Celebrar 39 años de vida del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales (SUTSEMOP) no es sólo conmemorar una fecha; es reconocer casi cuatro décadas de lucha, organización y compromiso de miles de trabajadoras y trabajadores que han sido pilar fundamental en la construcción y fortalecimiento del servicio público en Zacatecas.

A lo largo de mi trayectoria en la administración pública —que ha abarcado los tres órdenes de gobierno en Zacatecas, desde la presidencia municipal hasta el Gobierno del Estado, desempeñando diversas responsabilidades, incluida la de Secretaria de Estado— he tenido la oportunidad de conocer de cerca a la base trabajadora. No hablo desde la distancia, sino desde la experiencia directa, desde el trabajo cotidiano y desde el diálogo permanente con quienes sostienen con su esfuerzo las instituciones.

Conozco su disciplina, su compromiso y la responsabilidad con la que asumen cada tarea. Sé que detrás de cada trámite, de cada servicio, de cada resultado institucional, hay horas de trabajo que muchas veces no se ven, pero que son esenciales para que el Estado funcione. Siempre he sostenido que quienes ocupamos cargos de dirección somos únicamente conductores y voceros del trabajo profesional que realiza la base. Los resultados no son individuales; son producto del esfuerzo colectivo.

En cada una de las responsabilidades que me tocó desempeñar, procuré tender la mano a quienes buscaron una oportunidad laboral o respaldo institucional. Porque entiendo que el trabajo no es solo una plaza o un nombramiento: es el sustento de una familia, es estabilidad, es dignidad y es futuro.

Hoy más que nunca, en un contexto político complejo y de decisiones trascendentes, es fundamental respetar a la base trabajadora. Las y los trabajadores no deben ser rehenes de campañas políticas ni instrumentos de intereses ajenos a su vocación de servicio. Deben sentirse libres, respetados y respaldados en sus derechos.

Las negociaciones que se avecinan serán clave para mantener la estabilidad laboral y social. Confío en que el liderazgo sindical de Carlos sabrá conducir este proceso con responsabilidad y firmeza, buscando siempre lo mejor para las y los agremiados. Cuando a la base trabajadora le va bien, hay tranquilidad en los hogares, hay estabilidad en las familias y hay fortaleza en las instituciones.

Treinta y nueve años representan historia, pero también representan futuro. Que esta conmemoración sea un momento para reafirmar la unidad, el respeto y el compromiso con un servicio público digno y eficiente.

Mi reconocimiento sincero a todas y todos los integrantes del SUTSEMOP. Su trabajo no solo sostiene al gobierno; sostiene a Zacatecas.