Autoridades y colectivos realizan búsqueda en vida en el municipio de Guadalupe

Guadalupe, Zac.- El Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario estatal David Monreal Ávila, la Fiscalía General de Justicia y representantes de familias de personas desaparecidas, desplegaron un importante operativo de búsqueda en vida, en el municipio de Guadalupe.

Las acciones, realizadas este martes, contemplaron la participación de tres células conformadas por autoridades estatales y colectivos, con el propósito de ubicar a personas en situación de calle, que pudieran contar con reporte de desaparición o no localización.

El despliegue contempló visitas y recorridos al Hospital de la Mujer, mercados y albergues de protección civil, así como zonas que la misma ciudadanía señaló como sitios a los que recurren personas en situación de calle.

El Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que las actividades emprendidas hoy forman parte de los acuerdos tomados con las madres y padres buscadores, durante las mesas de trabajo permanentes, y que, además, están contempladas en el Programa Estatal de Búsqueda, que fue presentado hace unos días.

Dijo que la prioridad del Gobierno de Zacatecas es fortalecer las búsquedas en vida, pues “es como queremos encontrar a las personas que cuentan con cédulas de búsqueda. Queremos, al igual que todas las familias, que regresen con bien a sus casas”.

Dio a conocer que otro grupo se dirigió al municipio de Ojocaliente, en donde se da seguimiento a carpetas de investigación, y uno más realizó una visita al Centro de Readaptación Social de Fresnillo.

El Comisionado Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Everardo Ramírez Aguayo, quien encabeza el despliegue, explicó que cada una de las células de búsqueda llevó consigo un escáner de huellas dactilares, que les permite eficientar el trabajo que se emprendió en diferentes puntos de la cabecera municipal.

Durante el recorrido, se llevó a cabo también la pega de cédulas y la realización de entrevistas, con el objetivo de recabar información que contribuya a la localización de las personas ausentes.

En el recorrido participó personal de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, de la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares; Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas, de la Secretaría de Seguridad Pública, y la Comisión de Derechos Humanos del Estado.

