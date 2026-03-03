Impulsa Pepe Saldívar obra sanitaria en Guadalupe

Zacatecas, Zac.-Con la finalidad de mejorar las condiciones de salud pública, reducir riesgos sanitarios y elevar la calidad de vida de la población, el Presidente Municipal Pepe Saldívar en coordinación con la Secretaría de Obras Públicas Municipal, supervisó la rehabilitación de un Subcolector Sanitario, en Arroyo el Chilito.

En respuesta a las necesidades de los habitantes del Asentamiento Francisco Villa y la colonia Tierra y Libertad, se colocó tubería sanitaria de PVC para alcantarillado de alto impacto de 12 pulgadas, 5 pozos de visita y encofrado de tubería con mampostería 60.67 metros lineales.

“Estas son las obras que no se ven, pero se sienten, fíjense la diferencia entre un tubo de 4 pulgadas y un tubo como deben de ser de 12 pulgadas, para que el drenaje este adecuado aquí en esta colonia Tierra y Libertad”, así lo afirmó Pepe Saldívar durante el recorrido de supervisión.

Acompañado del Subsecretario de Obras Públicas, Pablo Lechuga, el mandatario municipal destaco, que seguirá informando de todas las obras de rehabilitación que se lleven a cabo en el municipio, ya que tienen el objetivo de generar bienestar a todas las familias.

“Lo vamos a seguir informando porque se merecen que todas las obras, en todo Guadalupe, todas las familias, vivan de una manera digna, por eso nos vamos a seguir empeñando en esta administración 2024-2027 en mejorar la calidad de vida de las y los guadalupenses”, finalizó el primer edil.

Cabe destacar que es gracias al trabajo coordinado y al recurso federal que manda la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo y al apoyo de David Monreal Ávila, se cumplirá en tiempo y forma en la fecha de entrega como en todas las obras que se están haciendo en Guadalupe