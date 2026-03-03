Ofrecerá SSZ Vasectomías sin Bisturí

Zacatecas, Zac.- Con la finalidad de garantizar a la ciudadanía acceder al ejercicio de sus Derechos Sexuales y Reproductivos, durante el Año del Progreso, el Gobierno de Zacatecas, a través de la Secretaría de Salud (SSZ), mantendrá un programa permanente para la realización de la Vasectomía sin Bisturí, método anticonceptivo definitivo, dirigido a varones que cuentan con la paternidad satisfecha o que no desean tener hijos.

María de los Dolores de Jesús, jefa del departamento de Planificación Familiar de la SSZ, declaró que actualmente la dependencia cuenta con distintos módulos permanentes para la realización de este procedimiento, los cuales están ubicados en los Hospitales Comunitarios de: Ojocaliente, Sombrerete, Juan Aldama, Jalpa, Tabasco, Juchipila y Villa de Cos.

Asimismo, se cuenta con módulos en los Hospitales Generales de Fresnillo, Jerez y Zacatecas; el Hospital de la Mujer Zacatecana; los Centros de Salud de Zacatecas y San Jerónimo, en Guadalupe; al igual que en el Centro de Salud de Servicios Ampliados (Cessa), de Río Grande.

La médica aseguró que la Vasectomía es un método confiable que no afecta, en lo absoluto, el ejercicio de la sexualidad en los pacientes y explicó que, una vez realizada, se necesita dejar pasar tres meses o 25 eyaculaciones para realizar un estudio conocido como Cuantificación de Espermas, el cual sirve para corroborar la nula salida de espermatozoides. Durante este periodo, es necesario un método anticonceptivo de barrera o que sea utilizado por la pareja.

Se trata de un procedimiento quirúrgico ambulatorio, en el que, al tercer día, se pueden reintegrar los pacientes a sus actividades rutinarias, siempre y cuando no implique cargar cosas pesadas; se debe utilizar ropa interior ajustada durante el día de la realización y ocho días posteriores hasta que cesen las molestias.

Invitó a todos los varones que ya han tomado la decisión, a acercarse a las unidades especializadas en este tenor, donde pueden recibir consejería por parte del personal médico para disipar sus dudas.

Reiteró que, aun y cuando se encuentra agendada la vasectomía y en algunos casos a punto de iniciar, si el paciente decide no realizarla, se respeta en todo momento su libre decisión.