Detectan primer caso de sarampión en Zacatecas en este 2026

Zacatecas, Zac.- Acorde con la instrucción del Gobernador David Monreal Ávila, de informar de manera clara y oportuna sobre el panorama de los padecimientos que más se presentan en la entidad, expertos de la Secretaría de Salud (SSZ) confirmaron el primer caso de Sarampión detectado en el territorio estatal, en lo que va del 2026, el cual se trató de un contagio importado; el paciente evolucionó de manera satisfactoria y ya fue dado de alta.

Joel Ríos Gómez, jefe del departamento de Epidemiología de la SSZ, declaró que el miércoles 25 de febrero fue atendido, en el municipio de Villa de Cos, un paciente masculino de 18 años de edad, originario del estado de Durango, quien se encontraba en la comunidad de Guadalupe de las Corrientes, perteneciente a dicho municipio del semidesierto zacatecano, por motivos laborales y que recibió atención por complicaciones de un cuadro de Neumonía.

Debido a que también prestaba síntomas de Sarampión, se le realizó la prueba; el resultado fue entregado el viernes 27 y resultó positivo. Dicho paciente evolucionó satisfactoriamente y ya fue dado de alta, al inicio de la presente semana.

En las primeras 24 horas de conocer el resultado, personal de la dependencia realizó el cerco epidemiológico con acciones de vacunación; se les aplicó el biológico a 60 personas que no pudieron comprobar haber sido vacunadas previamente.

El médico detalló que, durante los primeros meses de este año, se han analizado 62 casos sospechosos en toda la entidad, de los cuales no se han encontrado casos endémicos positivos.

Recordó que, al no contar en el mundo con tratamiento específico para el Sarampión, la mejor arma siempre será la vacunación oportuna; si se tienen dudas sobre haber sido o no vacunado, se puede administrar el biológico sin ningún riesgo para el paciente, en caso de repetir la dosis.

Alertó a la población a estar atenta, ya que, desde el año pasado, circulan en medios digitales supuestas estadísticas emitidas por asociaciones civiles relacionadas con vacunología, que carecen de información fidedigna y que utilizan indebidamente logotipos de la Secretaría de Salud, así como de sus áreas, con datos erróneos que pueden confundir a la ciudadanía y generar infodemia y confusión.