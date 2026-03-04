Emiliano Mejía obtuvo tercer lugar nacional en concurso de dibujo y pintura infantil

Zacatecas, Zac.- El estudiante Emiliano Mejía, de nivel primaria, obtuvo el tercer lugar en la Categoría B, en la etapa nacional, del 32° Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2025, que tuvo como tema “Mi camino hacia los 60”; compitió con niñas y niños de todo el país.

La Coordinadora Estatal de Planeación, María Elena Pérez Ortiz, informó que el menor, de 10 años de edad, participó en la etapa estatal con la obra “Raíces de Mi Vida”, donde externó su visión sobre lo que significa cumplir 60 años, así como los retos, aspiraciones y oportunidades que acompañan el curso de vida, trabajo que lo llevó a ganar el primer lugar en su categoría.

La titular de Planeación de Zacatecas destacó que una de las prioridades del Gobernador David Monreal Ávila es el impulso de las niñas, niños y adolescentes, con obras y programas que abonen a su desarrollo pleno.

De los 428 dibujos que recibió la Coordinación Estatal de Planeación, se premió a los tres primeros lugares, de las cinco categorías participantes, y que van desde los 6 hasta los 24 años de edad; el primer lugar de cada categoría fue enviado al Consejo Nacional de Población (CONAPO), y ahí, en la etapa nacional, resultó afortunado con el tercer lugar.

La premiación de esta última etapa se realizará en la Ciudad de México y será a cargo del CONAPO.