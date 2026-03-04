Entrega Pepe Saldívar obras de mejoramiento en kínder Miguel de Cervantes Saavedra

Zacatecas, Zac.- Niñas y niños del Preescolar “Miguel de Cervantes Saavedra” de la Comunidad de Zóquite del municipio de Guadalupe, ahora cuentan con más infraestructura, gracias a la construcción de una barda perimetral, lo que genera un entorno adecuado y digno para su desarrollo académico, emocional y social.

Lo anterior gracias a la gestión y trabajo coordinado entre el Gobierno de Pepe Saldívar, la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Gobernador David Monreal, que buscan mejorar las acciones de infraestructura educativa para beneficio de las familias guadalupenses.

En esta entrega, el primer edil refrendó su compromiso con la Comunidad de Zóquite, asegurando estar muy contento de apoyar a este Preescolar y aprovechó su intervención para agradecer a los padres de familia que también contribuyeron en la construcción de esta barda.

“Gracias a las madres y padres de familia, porque esto se hizo así, en conjunto, yo se los decía en el pasado proceso electoral, vamos a ir de la mano y codo a codo con ustedes y lo estamos cumpliendo, este fue un compromiso y aquí está ya, el compromiso cumplido”, refirió el Pepe Saldívar.

Asimismo, el Mandatario Municipal mencionó, que a este Preescolar se le apoyó también con labores de construcción de rampas para alumnos con discapacidad y con la adecuación y pintura del área de juegos infantiles.

“Esto se hizo así en equipo, porque en equipo siempre es mejor, en equipo con la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo, con el señor Gobernador David Monreal Ávila y también en equipo con nuestra senadora Vero Díaz, que nos está ayudando mucho en la gestión desde México y en equipo con el pueblo de Guadalupe”, finalizó.

Cabe destacar que a esta entrega acompañaron al Presidente Municipal, Pepe Saldívar, Saúl Cordero Becerril, Diputado Local; María de la Luz Méndez López, Directora de Servicios Educativos Región 10 Estatal y Federal; Rosa Martínez Esquivel, Supervisora Zona Escolar 64; Flor Pamela Ortiz Martínez, Directora del Jardín de Niños “Miguel de Cervantes Saavedra” y regidoras y regidores del Ayuntamiento.