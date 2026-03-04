Entregan aparatos funcionales a personas con discapacidad

Zacatecas, Zac.- A partir de hoy, 43 personas de distintos municipios del estado mejorarán su movilidad y autonomía, gracias a la entrega de igual número de aparatos funcionales que el Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario David Monreal Ávila, les hizo, para favorecer su calidad de vida y la de sus familias.

La entrega fue encabezada por la Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Sara Hernández de Monreal, quien reiteró el compromiso de continuar el impulso de acciones que brinden apoyo directo a quienes más lo necesitan.

Entre los apoyos otorgados se encuentran sillas de ruedas, andadores, bastones, muletas y sillas de ruedas especiales para personas con parálisis cerebral infantil, dispositivos que representan una herramienta fundamental para facilitar la movilidad y favorecer la inclusión social de las y los beneficiarios.

Estas acciones forman parte de la política social que impulsa la actual administración estatal, enfocada en atender de manera cercana y solidaria a los sectores vulnerables, a fin de garantizar que las ayudas lleguen a cada rincón de Zacatecas.

Con la entrega de estos 43 aparatos funcionales, el Gobierno de Zacatecas refrenda su compromiso de trabajar por un estado más incluyente, donde las personas con discapacidad y quienes enfrentan condiciones de salud adversas cuenten con mayores oportunidades para desarrollarse plenamente.