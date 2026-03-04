Fortalecen UAZ e instituciones internacionales cooperación en cultura y patrimonio

Zacatecas, Zac.- La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) participa en el IV Congreso Internacional sobre Patrimonio Cultural: La Cultura y el Patrimonio Cultural – Propuestas desde la Academia hacia Mondiacult 2025, celebrado del 4 al 6 de marzo de 2026 en la Universidad de San Carlos de Guatemala, evento, donde se busca reflexionar sobre el papel del patrimonio cultural en el desarrollo sostenible, la paz y la inclusión, colocando siempre a las personas en el centro de las políticas culturales.

La inauguración, abrió con la intervención del investigador de la UAZ y titular de la Cátedra Universitaria Iberoamericana Patrimonio, Rutas e Itinerarios Culturales, José Francisco Román Gutiérrez. En su mensaje, resaltó que este congreso representa la continuidad de un esfuerzo colectivo que, por cuarta ocasión, se reúne para debatir y compartir experiencias en torno al papel del patrimonio cultural.

El académico enfatizó que el patrimonio no debe entenderse únicamente como memoria o legado, sino como una estrategia de supervivencia, capaz de fortalecer comunidades y de vincularse estrechamente con los objetivos del desarrollo sostenible.

Añadió que la perspectiva de la paz y la inclusión son inseparables de esta visión, pues colocar a las personas en el centro es la manera de garantizar que el patrimonio cultural se convierta en un recurso vivo, útil y transformador.

Acto seguido, intervino el rector de la UAZ, Ángel Román Gutiérrez, quien envió un cordial saludo y destacó la importancia de que la institución participe en este congreso cuya sede es la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

El rector afirmó que la cultura debe asumirse como una herencia de procesos históricos que enlazan continentes y civilizaciones, pero también como un patrimonio activo que constituye la base de nuestras estrategias de supervivencia. Explicó que volver a pensar la cultura como vínculo que enlaza comunidades, crea identidades y guarda memoria de prácticas esenciales revela la urgencia de nuestro tiempo y el compromiso de las universidades para contribuir con investigación y acción participativa que pongan en el centro a las personas.

Precisó que si queremos seguir disfrutando de las expresiones culturales y naturales, las instituciones de educación superior deben asumir un papel decisivo en iniciativas de cooperación internacional junto a organismos como la UNESCO, los distintos niveles de gobierno y las comunidades. Estas alianzas, dijo, fortalecen la diversidad de capacidades que demanda la vida diaria, desde los humildes granos de maíz que dieron origen a ciudades y pirámides de los pueblos originarios, hasta la riqueza de influencias globales que han moldeado la historia universal.

Recordó que este congreso forma parte de una ruta iniciada en abril de 2025 en Zacatecas, continuada en julio en la Universidad Politécnica Salesiana de Quito, Ecuador, y en noviembre en la Universidad de La Laguna, Tenerife, España. Subrayó que este proceso ha dejado un valioso modelo de interlocución donde todos estamos aprendiendo e innovando para acercar los campos disciplinares a los temas de la cultura y el patrimonio, interactuando con alumnos, egresados y la sociedad en general.

Destacó, además, que en esta cuarta edición se implementa un seminario-taller enfocado en patrimonio y en itinerarios culturales, iniciativa desarrollada por la Dirección de Posgrados de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Cátedra Universitaria Iberoamericana Patrimonio, Rutas e Itinerarios Culturales de la UAZ.

Por último, agradeció a las universidades hermanas de Guatemala —San Carlos, Galileo, Rafael Landívar y Francisco Marroquín—, así como a las de Santiago de Compostela y La Laguna en España, la Universidad Americana de Paraguay, el Colegio de Veracruz en México, la Universidad de Lisboa en Portugal y la Universidad Federal de Mato Grosso en Brasil, por su compromiso y solidaridad en la realización de este congreso. Reiteró también el acompañamiento de la UNESCO desde 2024, cuyo apoyo brinda confianza y aliento para hacer de la cultura un bien público global, solidario y plenamente humano.

Más adelante, la maestra Julia Castillo, quien habló a nombre de las universidades con las que colabora y de la Universidad Galileo en Guatemala, saludó cordialmente a los asistentes y agradeció el honor de participar en un espacio tan valioso de intercambio de experiencias. Reconoció el esfuerzo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos y de la UAZ, especialmente a través de la Cátedra Universitaria Iberoamericana Patrimonio, Rutas e Itinerarios Culturales, por el trabajo sostenido a lo largo de los años.

Subrayó que, aunque la cátedra fue autorizada formalmente apenas el año pasado, su labor se ha venido desarrollando desde tiempo atrás, lo que la convierte en una iniciativa de gran relevancia para países como Guatemala, donde existe una riqueza cultural y natural impresionante. Destacó la necesidad urgente de conservar y preservar este patrimonio vivo que habita en las comunidades y que constituye la esencia de su identidad.

La maestra Castillo agradeció la presencia de quienes asistieron de manera presencial y de quienes acompañaron virtualmente, y expresó su entusiasmo por escuchar las propuestas que se presentarán en este congreso para el mejoramiento del patrimonio cultural.

Enseguida, la oficial de Cultura de la Oficina de la UNESCO en Guatemala, María Fernanda Castellanos, transmitió un mensaje especial en representación de Alexander Leicht, representante de la UNESCO en Guatemala.

En su mensaje manifestó que para la UNESCO es un verdadero gusto formar parte de este congreso internacional dedicado a la cultura y al patrimonio cultural, celebrado en la Universidad de San Carlos de Guatemala y organizado en conjunto con diversas universidades, en especial la UAZ.

Asimismo, detalló que la Convención del Patrimonio Mundial requiere una gestión técnica de excelencia y la aplicación de criterios científicos para preservar el valor universal excepcional, razón por la cual la academia y los centros especializados de investigación son fundamentales para sustentar la toma de decisiones en favor de la cultura y de los sitios inscritos en la lista del Patrimonio Mundial.

Recordó que Guatemala cuenta con cuatro sitios reconocidos en dicha lista, entre ellos la ciudad de Antigua Guatemala y el Parque Nacional Tikal, cuya protección no es sólo una responsabilidad nacional, sino un compromiso con la humanidad. Asimismo, se evocó el eco de la histórica reunión de Mondiacult 2022 en México, donde la comunidad internacional afirmó que la cultura es un bien público mundial.

Enfatizó que esta declaración implica integrar la cultura en las políticas públicas de manera sistémica, fortalecer los derechos culturales y abordar el impacto de la transformación digital en la diversidad creativa. Resaltó también la recomendación sobre el paisaje histórico urbano, que propone un cambio de paradigma: no proteger sitios aislados, sino la estratificación de la historia, las prácticas sociales y la relación con la naturaleza.

La funcionaria compartió ejemplos de proyectos recientes impulsados por la UNESCO en Guatemala, como el plan de gestión de riesgos para la ciudad de Antigua Guatemala, desarrollado en 2024, y un programa de fortalecimiento de capacidades adaptado desde la sede de París, enfocado en la incorporación del patrimonio en el desarrollo urbano sostenible.

Para cerrar su intervención, invitó a que durante las jornadas del congreso se analicen estas normativas como herramientas para el desarrollo sostenible, y se reiteró que la academia debe ser el motor que impulse políticas públicas donde la protección del patrimonio sea pilar de la paz y del desarrollo.

En el acto inaugural también participó el director de Posgrados de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Miguel Ángel Chacón Véliz, quien al tiempo de dar un mensaje de bienvenida, realizó la declaración formal de inauguración del congreso.

En su intervención, expresó la satisfacción de la Facultad de Arquitectura y de la Escuela de Posgrados por compartir con la UAZ la organización de este encuentro, junto con profesores y estudiantes de ambas universidades. Subrayó que el compromiso de la Universidad de San Carlos incluye no sólo la academia, sino también a la sociedad guatemalteca y a la comunidad internacional, en la tarea de promover la cultura y el patrimonio mundial.

Comentó que la Facultad de Arquitectura cuenta con más de cuarenta años de experiencia en programas de maestría en restauración de monumentos y conservación del patrimonio cultural centroamericano, y que este congreso es una oportunidad para compartir esos esfuerzos con la sociedad y con otras instituciones.

El director enfatizó que la población guatemalteca, desde los niños hasta los adultos mayores, está comprometida con el rescate y el futuro del patrimonio cultural, que es también el futuro del país y del planeta. Señaló que, aunque el contexto global no siempre es amigable para las nuevas generaciones, la cultura y los vestigios históricos muestran caminos alternativos hacia un futuro más humano, tolerante y respetuoso de los valores universales.

Finalmente, agradeció la colaboración de las universidades hermanas de Guatemala y de otros países, y declaró formalmente inaugurado el congreso, subrayando el entusiasmo y el compromiso compartido por profesores, estudiantes y aliados en la promoción de la cultura como un camino hacia el futuro.

Cabe resaltar que el evento es organizado por el director de Posgrados de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Miguel Ángel Chacón Véliz; la investigadora de la misma universidad, María Elena Molina Soto; la investigadora de la Universidad Francisco Marroquín, Coralia Anchisi de Rodríguez; la investigadora de la UAZ, Leticia Ivonne del Río Hernández; y el investigador de la UAZ, José Francisco Román Gutiérrez.

Las personas interesadas en ingresar a las conferencias, pueden hacerlo a través de la página: https://www.facebook.com/share/1CzXd3sW9r/?mibextid=wwXIfr