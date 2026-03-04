Llama Geovanna Bañuelos a fortalecer estrategia de prevención y atención de la violencia intrafamiliar en Zacatecas

Para contener y atender el problema de la violencia intrafamiliar, la senadora Geovanna Bañuelos llamó al Gobierno del Estado de Zacatecas para que, a través de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, refuerce las estrategias de prevención de este ilícito, al ser actualmente el delito con mayor incidencia en la entidad.

“La violencia familiar se ha posicionado como el delito con mayor incidencia en la entidad, superando incluso otras conductas delictivas de alto impacto. Las cifras recientes reflejan un incremento sostenido en denuncias, intervenciones policiales y carga judicial relacionada con agresiones en el ámbito doméstico, evidenciando que miles de familias viven bajo dinámicas de conflicto, intimidación y maltrato”, señaló.

En el marco del Día Internacional de la Mujer y mediante un punto de acuerdo presentado al Pleno del Senado, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo urgió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas a fortalecer la integración, investigación y judicialización de las carpetas relacionadas con violencia familiar, garantizando la debida diligencia, perspectiva de género y protección efectiva a las víctimas.

Así como a la Secretaría de Mujeres de la entidad, al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y a los Sistemas Municipales DIF a fortalecer los mecanismos de protección, refugio temporal y asistencia integral para mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia en el ámbito familiar e implementar campañas permanentes de prevención de la violencia familiar y cultura de paz, promoviendo la denuncia temprana y la resolución pacífica de conflictos.

“La gravedad de este fenómeno no radica únicamente en el número de casos registrados, sino en su capacidad de reproducirse y escalar en la sociedad”, advirtió la legisladora.

Con la finalidad de generar conciencia en el 8M, Geovanna Bañuelos resalta que actualmente la violencia intrafamiliar en Zacatecas se ha convertido en uno de los principales retos de la seguridad pública y de la administración de justicia en la entidad.

De acuerdo con reportes oficiales, al cierre de 2025 la violencia familiar se ubicó como el delito más frecuente dentro del catálogo de hechos ilícitos que se cometen en el municipio de Zacatecas, con un promedio semanal de entre 20 y 25 reportes atendidos por las autoridades de seguridad municipal, lo que derivó en casi 250 detenciones relacionadas con este tipo de conductas al finalizar ese año.

El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas ha señalado que la violencia familiar mantiene la mayor carga de trabajo dentro del Poder Judicial, tanto en materia penal como en los juzgados civiles y familiares, con un incremento de casi un 30 % en la carga penal relativa a estos casos en comparación con periodos anteriores.

“Si bien algunas estrategias han generado resultados positivos, como lo muestra un balance preliminar de 2025 donde se registró una disminución de 7.26 % en carpetas de investigación iniciadas por violencia familiar respecto al año previo, el volumen de casos continúa siendo motivo de profunda preocupación”, mencionó la legisladora por Zacatecas.

No obstante, Geovanna Bañuelos, lamentó que este fenómeno no sólo queda en el ámbito penal, sino que se ha convertido en un problema de salud pública y de desarrollo social, debido a que las consecuencias físicas y psicológicas generan costos para el sistema de salud, impactan la productividad económica y debilitan la cohesión comunitaria.

“Cuando una mujer vive bajo violencia constante, cuando un niño crece en un entorno de agresión, el daño no se limita al hogar: afecta a la sociedad en su conjunto”, aseveró.

Por ello, Geovanna Bañuelos enfatizó que la respuesta institucional no puede limitarse a la persecución penal del agresor y se requiere una política integral de protección, atención y acompañamiento.

“Como zacatecana, conozco el esfuerzo, la dignidad y la fortaleza de nuestras mujeres. Este exhorto nace del compromiso con mi tierra y con su gente, con la convicción de que ninguna mujer debe callar por miedo, ningún niño debe crecer entre golpes y ninguna familia debe resignarse a la violencia como destino”. concluyó.