Mujeres universitarias analizan desafíos en la comunicación institucional

Zacatecas, Zac.- Con el propósito de analizar los desafíos y la función de las mujeres en los medios de comunicación universitarios, se llevó a cabo la mesa de diálogo “Mujeres en la Comunicación”. El panel estuvo integrado por la docente universitaria Jael Cristina Alvarado Jáquez; la responsable del área de radio de la misma coordinación, Brisia Leticia Luna Reyes; la universitaria Araceli Graciano; y la responsable del área de prensa de la Coordinación de Comunicación Social de la UAZ, Pamela Girón Hernández.

La moderación y organización estuvo a cargo de la coordinadora de Igualdad de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Liliana Angélica Vélez Rodríguez.

En su intervención, la universitaria Jael Cristina Alvarado Jáquez hizo referencia a la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de la ONU en septiembre de 1995.

“Este documento constituye el plan más completo y visionario para el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género a nivel mundial. Está conformado por doce áreas críticas de preocupación, entre las que se busca incrementar la participación femenina en los medios de comunicación y promover una representación equilibrada del género en las nuevas tecnologías”, señaló.

Por su parte, la responsable del área de prensa de la Coordinación de Comunicación Social de la UAZ, Pamela Girón Hernández, subrayó la relevancia de construir memoria institucional y reconoció el papel de mujeres universitarias como Claudia Cecilia Flores Pérez y Nora Amelia Martínez en esta labor.

“Resulta necesario replantear la manera en que se transmiten los contenidos, especialmente en el ámbito académico, pues la investigación es la carta de presentación de la universidad ante la sociedad. Mostrar el quehacer científico y difundir el pensamiento crítico universitario son tareas fundamentales”, afirmó.

La especialista, con más de 15 años de experiencia en prensa universitaria, destacó que durante este tiempo ha colaborado con coordinadoras y coordinadores que han apostado por fortalecer la memoria institucional, trabajo que se ha realizado en conjunto con el personal del área, en su mayoría mujeres.

En otro momento, la responsable del área de radio de la Coordinación de Comunicación Social, Brisia Leticia Luna Reyes, compartió los retos que enfrenta particularmente ante los cambios que imponen las nuevas redes sociales.

“La inmediatez propia de la radio constituye un desafío constante, ya que las tecnologías buscan reducir los tiempos de producción. Por ello, se está planteando una nueva programación para Radio UAZ”, explicó.

A su vez, la universitaria Araceli Graciano subrayó que el rol de las mujeres en los medios en instituciones como la UAZ apoya la formación de ciudadanos con igualdad, que entiendan la importancia del papel de la mujer en la sociedad por medio de la vinculación con la universidad.

Asimismo, destacó que la presencia femenina en los medios universitarios no solo fortalece la comunicación interna, sino que también proyecta hacia la sociedad un mensaje de inclusión y equidad.

Señaló que las mujeres que participan en estas áreas aportan sensibilidad, rigor y compromiso social, cualidades que permiten construir narrativas más humanas y cercanas a la comunidad, contribuyendo a que la universidad sea reconocida como un espacio que impulsa la igualdad y la justicia social.

Para concluir la mesa de diálogo, la coordinadora de Igualdad de la UAZ, Liliana Angélica Vélez Rodríguez, enfatizó que la participación de las mujeres en la comunicación institucional no es únicamente una cuestión de representación, sino un eje fundamental para el fortalecimiento de la vida universitaria.

La funcionaria universitaria afirmó que su presencia en prensa, radio y redes sociales aporta perspectivas críticas y sensibles que enriquecen la difusión del conocimiento y consolidan la memoria colectiva.

Al visibilizar sus aportaciones, la UAZ reafirma ante la comunidad universitaria y la sociedad su compromiso con la igualdad, reconociendo que la construcción de una universidad más justa y plural depende de la voz y el trabajo de las mujeres que día a día sostienen y transforman la comunicación en la máxima casa de estudios de Zacatecas, puntualizó.