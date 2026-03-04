Realizan CDHEZ y UAZ Conversatorio “Liderazgo con Perspectiva de Mujer”

Zacatecas, Zac.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) y la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) llevaron a cabo el Conversatorio “Liderazgo con Perspectiva de Mujer: El papel de las mujeres en la función pública”, un espacio de diálogo y reflexión que reunió a servidoras públicas, legisladoras y autoridades universitarias para analizar los avances y retos en la construcción de una igualdad sustantiva.

Durante la inauguración, la Presidenta de la CDHEZ, la Dra. Maricela Dimas Reveles, subrayó que hablar de liderazgo con perspectiva de mujer implica reconocer que la igualdad no es una concesión histórica, sino un derecho humano fundamental, respaldado por instrumentos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, particularmente a través de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), así como por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

Destacó que el liderazgo femenino en la función pública no se limita a ocupar espacios de decisión, sino que implica transformar la manera en que estos se ejercen, incorporando una visión ética, incluyente y sensible a las desigualdades estructurales. Señaló que no basta con alcanzar la paridad numérica, sino que es indispensable garantizar condiciones de igualdad sustantiva, libres de violencia política y con acceso real a la toma de decisiones.

Por su parte, el Rector de la UAZ, Ángel Román Gutiérrez, afirmó que este encuentro representa una oportunidad para reconocer los avances logrados y, al mismo tiempo, identificar los desafíos que aún persisten en la vida institucional. Reiteró que en la Universidad Autónoma de Zacatecas no se permitirá ningún tipo de violencia, particularmente contra las mujeres, y aseguró que la política de la actual administración está basada en el respeto a los derechos humanos y en el compromiso con la igualdad.

El Rector resaltó que más de la mitad de la matrícula universitaria está conformada por mujeres, lo que representa una transformación profunda y una gran responsabilidad para garantizar que todos los espacios académicos, laborales y de convivencia se desarrollen en condiciones de respeto, seguridad e igualdad. Asimismo, subrayó que la autonomía universitaria implica responder a las demandas sociales del presente y consolidar una cultura institucional basada en la dignidad y la justicia.

Tras la inauguración, se desarrolló el conversatorio, en el que las ponentes compartieron sus experiencias en el servicio público y reflexionaron sobre los retos institucionales desde una perspectiva de género.

La Diputada Renata Libertad Ávila Valadez, Presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de la LXV Legislatura del Estado, habló sobre las acciones legislativas y políticas públicas que han contribuido a fortalecer la garantía de derechos y la participación de las mujeres en la vida pública.

La Secretaria de Educación del Gobierno del Estado, Gabriela Evangelina Pinedo Morales, expuso las resistencias y brechas que aún limitan el acceso de las mujeres a espacios de alta responsabilidad, destacando la necesidad de impulsar transformaciones estructurales para avanzar hacia una igualdad sustantiva real.

Desde el ámbito universitario, la Coordinadora de Igualdad de la UAZ, Liliana Angélica Vélez, señaló que la perspectiva de género fortalece la ética institucional y la calidad de las políticas públicas, mientras que la Secretaria General de la UAZ, Lorena Jiménez Sandoval, enfatizó la importancia de promover cambios culturales profundos que consoliden entornos libres de violencia.

Por su parte, la Secretaria de las Mujeres del Gobierno del Estado, Karla Isabel Guardado Oropeza, advirtió que el principal reto para transversalizar la perspectiva de género es evitar que quede únicamente en el discurso, por lo que llamó a fortalecer mecanismos de seguimiento y evaluación.

Finalmente, la Titular del Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado, Miriam García Zamora, destacó la necesidad de incorporar una visión interseccional en las políticas públicas y universitarias, que atienda simultáneamente género, discapacidad y otras desigualdades estructurales.

El Conversatorio “Liderazgo con Perspectiva de Mujer” permitió visibilizar que cuando las mujeres lideran con ética, compromiso y enfoque de derechos humanos, se fortalecen las instituciones y se consolida la democracia. Con esta actividad, la CDHEZ y la UAZ refrendaron su compromiso de seguir impulsando espacios de diálogo que contribuyan a construir una sociedad más justa, incluyente y respetuosa de la dignidad humana.