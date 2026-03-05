Diputados locales aprueban convocatoria para designar a titulares de OIC

Zacatecas, Zac.-.-Por unanimidad de la Asamblea, fue aprobado el Acuerdo de Órgano de Gobierno, mediante el cual se propuso la Convocatoria Pública Abierta para designar a los titulares de los Órganos Internos de Control de la Comisión de Derechos Humanos, Fiscalía General de Justicia y el Tribunal de Justicia Laboral Burocrática, todos del Estado de Zacatecas.

La documentación se deberá entregar en la Oficialía de Partes de la Legislatura del Estado, ubicada en Avenida Fernando Villalpando, No. 320, zona centro, en la ciudad de Zacatecas, en días hábiles y horario de 9:00 a 20:00 horas. El plazo para la entrega de la documentación será del lunes 9 al viernes 20 de marzo de 2026.

Fondo de compensación patrimonial

También de manera unánime, fue avalado el Punto de acuerdo que en voz de la diputada Renata Libertad Ávila Valadez, el grupo parlamentario del PT propuso, y mediante el cual esta Asamblea exhorta al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión a destinar recursos extraordinarios,para la creación de un fondo de compensación patrimonial a personas físicas por daños colaterales derivados del combate al crimen organizado.

La legisladora detalló que, en el contexto de los operativos de seguridad y de la respuesta violenta que los grupos de delincuencia organizada despliegan ante ellos, se han registrado de manera reiterada en el territorio zacatecano, así como en otros estados, episodios en los que vehículos y bienes de personas físicas resultan destruidos o inutilizados, particularmente mediante su uso forzado como instrumentos de bloqueo e intimidación por parte de dichos grupos, o como consecuencia directa de los enfrentamientos que se producen en espacios públicos.

Garantizar el abasto de vacunas contra el sarampión

El total de las y los legisladores presentes en la sesión ordinaria del día, respaldaron la propuesta de la diputada Georgia Fernanda Miranda Herrera, por el que esta LXV Legislatura solicitan a las autoridades en material de salud en el Estado, garanticen el abasto de vacunas contra el sarampión, y realicen en coordinación con la autoridad federal vigilancia epidemiológica permanente.

Mediante el punto de acuerdo aprobado, la LXV Legislatura reconoce la actuación responsable y eficaz del Gobierno del Estado de Zacatecas en la contención del brote de sarampión 2025-2026, luego de que la promovente aseguró queZacatecas ha logrado contener la propagación del virus gracias a una cobertura de vacunación que se mantiene por encima de la media nacional, así como a la implementación de cercos sanitarios y seguimiento de contactos cuando se detectan casos.

Designación de la persona titular del organismo denominado Transparencia para el Pueblo

Con 22 votos a favor y 0 en contra, fue aprobado el punto de acuerdo propuesto por la diputada Ma. Teresa López García,mediante el cual se exhorta al Gobernador del Estado de Zacatecas, designe a la persona titular del organismo desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública denominado Transparencia para el pueblo, con el objeto de que inicie su operatividad y con ello se garantice el ejercicio de los derechos humanos de transparencia, acceso a la información y Protección de datos personales de las y los zacatecanos.

La legisladora promovente recordó que, en el Estado de Zacatecas se publicó el 15 de octubre de 2025 la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, misma que, conforme a su artículo Primero Transitorio, entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial. Dentro del régimen transitorio de dicha Ley se establecieron reglas precisas para garantizar la instalación y operatividad del nuevo modelo institucional en materia de acceso a la información. En particular, el artículo Cuarto Transitorio dispone expresamente que, el titular de Transparencia para el Pueblo de Zacatecas será nombrado por el Gobernador del Estado en un plazo que no podrá exceder de 15 días hábiles posteriores a la entrada en vigor del Decreto, por lo que, si el Decreto entró en vigor el 16 de octubre de 2025, el plazo máximo de quince días hábiles concluyó el 6 de noviembre de 2025, por lo que el mandato legal debió haberse cumplido desde esa fecha.

Reparación integral de la carretera federal 54

El diputado José David González Hernández dio a conocer a la Asamblea, la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades federales y estatales para realizar la reparación integral de la carretera federal 54 en el Estado de Zacatecas, en el tramo que comprende Villa de Cos-Concepción del Oro. Tras considerarse como un asunto de urgente y obvia resolución, el punto de acuerdo fue avalado por unanimidad del Pleno durante la misma sesión.

Ante las y los legisladores, el promovente aterrizó la problemática en uno de los segmentos más sensibles del corredor: el tramo comprendido entre Villa de Cos y Concepción del Oro, ya que dijo, es precisamente en esa franja donde confluye tránsito pesado, transporte de mercancías y movilidad intermunicipal, bajo condiciones de desgaste acelerado del pavimento y mantenimiento insuficiente, lo que ha derivado en accidentes documentados, pérdidas humanas y daños materiales significativos.

Plan integral nacional de retiro y reubicación de trenes de carga

En su momento, el diputado Oscar Rafael Novella Macías presentó la iniciativa de punto de Acuerdo por la que esta Legislatura del Estado de Zacatecas exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, para que, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, impulse la elaboración de un plan integral nacional de retiro y reubicación de trenes de carga de las zonas urbanas, comenzando por aquellas ciudades que, como Zacatecas, presentan antecedentes documentados de riesgo y accidentes.

El tribuna, el legislador dio cuenta de que, en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe, las vías férreas cruzan directamente sectores habitacionales consolidados, lo que ha derivado en una situación de riesgo permanente para la población, que aseguró, lo confirman los datos registrados desde 2021 con al menos 20 descarrilamientos, de los cuales 12 fueron catalogados como graves, con daños a viviendas, vehículos y bienes muebles, además de poner en peligro la integridad física de niñas, niños, estudiantes y familias completas.

Tras considerarse como un asunto de urgente y obvia resolución, el punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad de la Asamblea durante la misma sesión.

Reformas a la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas

Por unanimidad de la Asamblea, fue aprobado el dictamen mediante el cual se reforma la Ley del Servicio Civil del Estado, con la finalidad proteger la organización sindical contra todo acto de injerencia.

Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas

También de manera unánime fue avalado el dictamen por el que se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, para precisar la denominación del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas.

INICIATIVAS

Centros de atención integral

La diputada María Dolores Trejo Calzada hizo del conocimiento de la Asamblea, la Iniciativa de Decreto por la que se adiciona un artículo 10 Bis, al Capítulo II, titulado Derechos y Obligaciones, de la Ley para la Atención y Protección a las Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado y Municipios de Zacatecas, en materia de centros de atención integral.

El objetivo de la iniciativa es garantizar los derechos de las personas con la condición del espectro autista y su plena inclusión social, donde las autoridades estatales y municipales se coordinarán a fin de establecer centros de atención integral, de conformidad con los estudios e índices de prevalencia de este padecimiento entre la población de la Entidad. Asimismo, en un segundo párrafo se propone que los asentamientos poblacionales con más de 50 milhabitantes contarán con al menos un centro de atención integral.

Protección del maíz nativo zacatecano

La aparición del maíz transgénico en cadenas de distribución, semillas, granos o insumos agrícolas sin un control estatal sistemático, es decir, sin un monitoreo riguroso, público y permanente, incrementa el riesgo de contaminación involuntaria, pérdida de pureza genética y desplazamiento de variedades tradicionales, sin que los productores ni consumidores lo adviertan, esa situación compromete no sólo la agricultura sino el bienestar colectivo, la diversidad biológica del Estado y los derechos culturales y alimentarios de la población.

Lo anterior fue expuesto por el diputado Jaime Esquivel Hurtado al momento de presentar la iniciativa con proyecto de Decreto, por el que propone adicionar el artículo 78 bis a la Ley para el Desarrollo Rural Integral Sustentable del Estado de Zacatecas, en materia de protección del maíz nativo zacatecano. El objetivo es que, a través de la Secretaría del Campo y su organismo técnico de sanidad e inocuidad, SESICAA, implemente un Programa Estatal de Monitoreo de Maíz, dicho programa garantizará la vigilancia, certificación y control sobre la presencia de maíz transgénico, así como la protección activa mediante conservación, fomento y recuperación del maíz nativo zacatecano.

Incorporación de la declaración 8 de 8 en contra de las violencias de género

Por su parte, la diputada Ana María Romo Fonseca propuso adiciones y reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en materia de incorporación de la declaración 8 de 8 en contra de las violencias de género; el planteamiento es que, las y los candidatos a los distintos cargos de elección y las personas que aspiran a ser designadas a un puesto público de primer nivel, deberán firmar que no están condenadas ni sancionadas por alguno de los ocho siguientes supuestos: 1. Comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; 2. Contra la libertad y seguridad sexuales; 3. Cuando afecte el normal desarrollo psicosexual; 4. Violencia familiar; 5. Violencia doméstica; 6. Violación a la intimidad sexual; 7. Violencia política, y 8. Ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.

La legisladora destacó que, con esta reforma, se habrá de crear un mecanismo que no solo aplique a los procesos electorales, sino que, además, se implemente como regla en las designaciones que se hagan por parte de los Cabildos Municipales a las personas que encabecen las direcciones, y las que se haga a los secretarios de estado, así como en el poder Judicial y los organismos autónomos.

Salud bucal

Posteriormente, el diputado Pedro Martínez Flores presentó ante sus homólogos, la iniciativa con proyecto de Decreto, por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Zacatecas, a fin de robustecer el marco jurídico vigente, dotándolo de principios rectores claros, obligaciones institucionales precisas y mecanismos de coordinación interinstitucional que permitan mejorar la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en materia de salud bucal.

Asimismo, se propone adecuar la redacción normativa para evitar remisiones rígidas a reglamentos inexistentes, privilegiando la emisión de lineamientos técnicos y mecanismos de coordinación que brinden viabilidad jurídica y operativa a las acciones previstas en la ley.

Emprendimiento juvenil

A fin de garantizar que el apoyo al emprendimiento juvenil sea una política pública estable, integral y evaluable, orientada a resultados y con instrumentos mínimos de ejecución, la diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés dio a conocer una iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se reforma el artículo 24 de la Ley para las Juventudes del estado de Zacatecas.

La reforma tiene como propósito establecer que las autoridades estatales y municipales deberán no solo crear, sino diseñar, implementar, operar y evaluar programas permanentes orientados a la creación, formalización, consolidación y permanencia de micro y pequeñas empresas de jóvenes. Con ello, aseguró la promovente, se fortalece la responsabilidad institucional, se impulsa la continuidad administrativa y se evita que el apoyo al emprendimiento juvenil dependa de decisiones discrecionales o temporales. Asimismo, la reforma incorpora un catálogo mínimo de acciones mediante fracciones, que permite dotar de contenido operativo a la política pública.

DICTAMEN

Reconocimiento María Rodríguez Murillo

Las comisiones de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres y de Desarrollo Cultural dieron a conocer el dictamen mediante el cual se propone que la LXV Legislatura local, en ejercicio de sus facultades, otorgue el reconocimiento María Rodríguez Murillo a la Mtra. CristelaIsabel Trejo Ortiz, por haberse distinguido en su lucha y compromiso con los derechos humanos y la igualdad de género.