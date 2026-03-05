La esperanza es no perder la fe

Por: MTRO. ARTURO JAIRO (*)

Zacatecas, Zac.-A partir del mes de enero del presente año, pude comprobar que, en los temas personales, lo importante es saber esperar y por consiguiente no perder la fe.

Ya que los estudiosos como Marcos Ruitman Rosenmann, en un reciente artículo publicado en un periódico nacional, afirmo que era necesario reinventar el principio de la esperanza, con el fin de construir un mundo mejor y una vida digna.

A su vez, Pablo Milanés, definía según el mismo autor comoun luchador “para que otros puedan tener lo que uno disfruta y ama” En cambio en una canción mexicana, se afirma que “la vida no vale nada” En el ámbito económico, se afirma que en la necropolítica, mientras la realidad y el dolor social se expanden, el pensamiento crítico tiene una visión pesimista.

Por todo lo anterior, considero de acuerdo a la opinión de Marcos Ruitman, el siglo XXI, nos plantea que las luchas se deben de convertir en una necesidad planetaria urgente. Para reactivar el principio de la esperanza.

De aquí, se desprende mi comentario inicial de la situación inesperada que se presentó a partir del 8 de enero, aquí en Ciudad de México, generando unas horas de incertidumbre que motivo lo relacionado con una lucha constante por mi situación de salud integral. Aun con la opinión de los especialistas del Hospital Regional en Ciudad de México, conocido como Hospital Adolfo López Mateos, en la Alcaldía de Coyoacán.

Hice un recuento de mis luchas constantes desde mi llegada al empleo en la Comisión Federal de Electricidad hace másde 55 años a esta ciudad, y los estudios profesionales a partir de 1968/1972.

Por todo ello, la esperanza como concepto. fue un adjetivo que siempre estuvo presente conmigo. A pesar de los pronósticos iniciales el sábado 10 de enero, cuando llegamos al hospital.

Más tarde, pude considerar otros valores, en medio de los pronósticos iniciales. De la llamada “trombosis aguda” de mis piernas, para lo cual los angiólogos que me atendieron siempre me impulsaron a luchar por el restablecimiento de mi condición física. Independientemente de las alternativas que se presentaron, antes y después de las dos cirugías.

Por ello, considere oportuno hacer un Reconocimiento en el mes de marzo, a las autoridades médicas y especialistas que intervinieron en dicho hospital, perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ya que me decían los médicos, una vez que los pacientes salen del hospital, nunca más se acuerdan del trabajo medico profesional

Recuerdo finalmente a los integrantes compañeros de la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados, que hemos logrado casi a diario, conocer de nuestras experiencias familiares y personales en diversas áreas del conocimiento.

Ya que nos integramos en una Legislatura que permitieron continuar en el Siglo XXI, con más de 17 estados del país. Ya que el trabajo legislativo propicio que 7 integrantes, seconvirtieran en Gobernadores de sus diversas entidades. Posteriormente en el periodo de un Presidente de la Republica, dos integrantes forman parte del gabinete presidencial y varios en el servicio exterior.

La actividad en materia legislativa, nos unió y permitió que varios de nosotros, visitáramos posteriormente varios países latinoamericanos, que forman parte del Parlamento Latinoamericanos, cuya sede actual es Panamá.

Port dodo ello la esperanza hoy en día, nos debe de impulsar en el trabajo diario, y nos permitirá alcanzar mejores metas en las diversas actividades que hemos iniciado hace ya varios años.

(*) Actualmente Preside en Zacatecas el Foro Nacional de Legisladores. [email protected]