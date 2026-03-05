Órgano de Administración Judicial fortalece la eficiencia y organización del Poder Judicial

Zacatecas, Zac.- El Consejero Miguel Eliobardo Romero Badillo, integrante del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, explicó los objetivos, funciones y alcances de esta instancia creada a partir de la reciente reforma judicial en la entidad, la cual busca fortalecer la eficiencia administrativa y modernizar la gestión institucional del Poder Judicial.

El Consejero destacó que uno de los principales propósitos de esta nueva estructura es separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales, permitiendo que las juezas y los jueces puedan concentrarse plenamente en su labor de impartir justicia.

“El objetivo es que las juezas y los jueces puedan enfocarse en resolver los asuntos que llegan a los tribunales, mientras que el Órgano de Administración Judicial se encarga de toda la parte administrativa que permite que el Poder Judicial funcione adecuadamente”, explicó.

Badillo Romero señaló que este modelo de organización busca fortalecer la planeación institucional y mejorar el manejo de los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos del Poder Judicial, con un enfoque de eficiencia y transparencia.

“Este órgano tiene la responsabilidad de administrar los recursos del Poder Judicial, planear su desarrollo institucional y garantizar que el funcionamiento administrativo respalde adecuadamente la labor jurisdiccional”, afirmó.

Asimismo, subrayó que esta transformación institucional forma parte del proceso de modernización del Poder Judicial del Estado, orientado a mejorar la organización interna y fortalecer la rendición de cuentas ante la sociedad.

“Estamos en una etapa de transformación institucional que busca fortalecer al Poder Judicial y hacerlo más eficiente, más transparente y más cercano a la ciudadanía”, señaló.

El consejero también explicó que el Órgano de Administración Judicial está integrado por tres consejerías, quienes toman decisiones administrativas que impactan directamente en la operación de juzgados y tribunales del estado.

“Este órgano está conformado por la Maestra Norma Esparza Castro, quien funge como Consejera Presidenta del Órgano de Administración Judicial, y lo integramos la Licenciada Martha Elena Berumen Navarro y un servidor, Miguel Eliobardo Romero Badillo, Consejero del Órgano de Administración Judicial”.

De igual forma, explicó que el trabajo del órgano se apoya en la Secretaría Ejecutiva, instancia encargada de dar seguimiento a los acuerdos, coordinar las tareas administrativas y dar fe de las sesiones del órgano.

La Secretaría Ejecutiva del Órgano de Administración Judicial está a cargo de la Doctora, Ana Carmen Martínez Ávila, quien participa en las sesiones del órgano y coordina la ejecución de los acuerdos que se aprueban en el pleno.

Badillo Romero enfatizó la importancia de que la ciudadanía conozca los cambios derivados de la reforma judicial, ya que estos buscan fortalecer el funcionamiento institucional del Poder Judicial y mejorar el servicio que se brinda a la población.

“Es importante que la sociedad conozca cómo funciona esta nueva estructura, porque todo está orientado a mejorar la forma en que se administra el Poder Judicial y, en consecuencia, fortalecer la impartición de justicia”, puntualizó.

Finalmente, reiteró que el compromiso del Poder Judicial del Estado de Zacatecas es continuar fortaleciendo sus procesos internos y consolidar un modelo de gestión institucional moderno que permita ofrecer un servicio de justicia más eficiente, transparente y cercano a la ciudadanía.

“El compromiso es seguir trabajando para que el Poder Judicial cuente con una administración sólida que respalde el trabajo de quienes imparten justicia en el estado”, concluyó.