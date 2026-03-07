Por: Dr. Ismael Zamora Tovar

La acelerada incorporación de la inteligencia artificial y de nuevas tecnologías educativas en la enseñanza universitaria ha transformado profundamente los modos de enseñar, aprender y evaluar. Este escenario no plantea únicamente desafíos técnicos, sino también interrogantes de fondo sobre el sentido de la educación superior y sobre el papel del docente como mediador del desarrollo intelectual y humano del estudiante.

Lejos de reducirse a un problema de eficiencia o de innovación instrumental, la adopción de herramientas tecnológicas interpela directamente la misión formativa de la universidad: el perfeccionamiento de las facultades racionales, críticas y morales del estudiante, así como su orientación hacia una vida profesional y personal con sentido. En este contexto, el principal riesgo no reside en el uso de la tecnología en sí misma, sino en su incorporación acrítica, cuando la pedagogía queda subordinada a la herramienta y se debilita la responsabilidad formativa del docente.

Por ello, resulta indispensable articular criterios pedagógicos, éticos y formativos que permitan discernir qué tecnologías contribuyen verdaderamente al aprendizaje profundo y cuáles, por el contrario, pueden obstaculizar el desarrollo de la autonomía intelectual. El docente universitario ya no es solo transmisor de contenidos, sino guía del juicio, del pensamiento reflexivo y del uso responsable del conocimiento. Su tarea consiste en integrar la tecnología como un medio al servicio de la educación integral, evitando que se convierta en un sustituto del esfuerzo cognitivo o del encuentro personal que caracteriza al auténtico proceso educativo.

Este texto propone una reflexión sobre el uso prudente de la inteligencia artificial en la docencia universitaria, subrayando que toda innovación tecnológica debe estar subordinada a la finalidad educativa: formar personas capaces de comprender, discernir y actuar con responsabilidad en su vida académica, profesional y social.

Para el profesor universitario contemporáneo, la tecnología suele percibirse como una espada de doble filo. Por un lado, promete eficiencia y personalización; por otro, genera preocupación en torno a la integridad académica y al aumento de la carga laboral. No obstante, el informe Making Wise Tech Investments de The Chronicle of Higher Education (2024) sostiene que la clave no es adoptar cada nueva herramienta disponible, sino desarrollar un criterio selectivo basado en su impacto pedagógico, como los siguientes:

La pedagogía antes que la herramienta: El principio rector para todo docente es claro: la tecnología debe seguir a la pedagogía, nunca al revés. Antes de integrar una aplicación de inteligencia artificial o una plataforma digital, conviene preguntarse: ¿qué objetivo de aprendizaje facilita esta herramienta que no podría alcanzarse de otro modo?

Desde esta perspectiva, una inversión tecnológica verdaderamente “sabia” es aquella que reduce la carga administrativa; por ejemplo, la corrección de tareas rutinarias a fin de liberar tiempo para aquello que constituye el núcleo de la docencia universitaria: la mentoría, el diálogo formativo y la investigación.

El marco de confianza: ¿es esta IA segura para mis estudiantes? Al utilizar herramientas de inteligencia artificial en el aula, los docentes asumen el papel de curadores tecnológicos. El marco del National Institute of Standards and Technology (2023) señala que una IA confiable debe ser explicable. Si se emplea una herramienta que genera retroalimentación automática, tanto el profesor como los estudiantes deben comprender los criterios bajo los cuales opera dicho sistema.

No basta con que la herramienta “funcione”; es necesario que sea objetiva y que no reproduzca sesgos que puedan perjudicar a determinados grupos de estudiantes. La transparencia en el uso de los datos se convierte así en un pilar fundamental de la ética docente en el siglo XXI.

Del miedo al plagio al diseño de actividades resistentes a la IA. En lugar de concentrar los esfuerzos en la detección del plagio, una carrera tecnológica que con frecuencia resulta infructuosa, las tendencias actuales proponen replantear el diseño de la evaluación. El informe de The Chronicle of Higher Education (2024) subraya la importancia de promover habilidades que la inteligencia artificial aún no puede sustituir: el pensamiento crítico aplicado, mediante el análisis de casos locales o contemporáneos; la reflexión personal, orientada a vincular la teoría con la experiencia propia del estudiante; y el énfasis en los procesos más que en los productos, a través de la evaluación de borradores, esquemas y de la evolución del razonamiento. Este enfoque desplaza la atención del resultado final hacia el proceso formativo, fortaleciendo la responsabilidad intelectual y la autonomía académica del estudiante. Alfabetización en IA: una nueva competencia docente. La UNESCO (2021) subraya que los educadores deben ser los primeros en comprender las implicaciones éticas de la inteligencia artificial. Esto no implica convertirse en programadores, sino conocer las limitaciones de los modelos: sus posibles “alucinaciones”, sus sesgos y su falta de conciencia contextual. Integrar la tecnología de manera prudente supone enseñar a los estudiantes a utilizarla como un apoyo instrumental para el razonamiento, no como un sustituto del intelecto.

La tecnología educativa ha de concebirse como un medio de mediación y no como un obstáculo para el acto de conocer. Desde un uso prudente y reflexivo, fundamentado en criterios de discernimiento y responsabilidad, el docente puede orientar el entorno digital de modo que cada recurso tecnológico contribuya efectivamente al perfeccionamiento del conocimiento, preservando el carácter personal, racional y humano del proceso educativo.

La incorporación de la inteligencia artificial en la educación superior no debe entenderse únicamente como una modernización técnica del aula, sino como una oportunidad para reafirmar la misión esencial del docente: acompañar el perfeccionamiento de las facultades intelectuales y morales del estudiante. Cuando la tecnología se ordena a la pedagogía, se convierte en un instrumento que libera tiempo para la reflexión, el diálogo y la formación del juicio crítico, elementos centrales de la experiencia universitaria.

El verdadero desafío no consiste en competir con la inteligencia artificial, sino en formar inteligencias humanas capaces de comprender sus límites, evaluar sus resultados y utilizarla con responsabilidad. En este sentido, el docente actúa como mediador entre el conocimiento y la persona, enseñando a los estudiantes a no delegar su pensamiento, sino a ejercitarlo con mayor profundidad.

Desde una perspectiva humanista trascendental (A. MacIntyre 2001), la docencia universitaria puede comprenderse como una práctica orientada a bienes internos como la comprensión, la verdad y la honestidad intelectual, desarrollados dentro de una tradición académica y sostenidos por virtudes como la prudencia, la responsabilidad y la constancia. La incorporación de la inteligencia artificial solo resulta educativa cuando fortalece estos bienes y virtudes; cuando, por el contrario, sustituye el esfuerzo cognitivo o debilita el ejercicio del juicio personal, se convierte en un obstáculo para la finalidad misma de la educación.

El uso prudente de la tecnología fortalece la vocación universitaria al formar una inteligencia orientada a la verdad y una voluntad dirigida al bien, reafirmando la docencia como una tarea esencialmente humana al servicio de la sociedad. En este marco, la inteligencia artificial se convierte en un recurso pedagógico legítimo cuando permanece subordinada a la formación integral y al papel del docente como orientador del pensamiento y garante del sentido del saber.

