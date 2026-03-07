Ofreció Guadalupe curso de mecánica automotriz para mujeres

Zacatecas, Zac.- En el municipio de Guadalupe se fomenta la participación femenina y el autoempleo, así como la autosuficiencia de las mujeres en el sector mecánico automotriz a través de un curso de capacitación, cuyas sesiones se llevaron a cabo en las instalaciones del Instituto Educativo del Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y Servicio (CETIS) 113, contando con la participación de 27 ciudadanas guadalupenses.

Con este curso se capacitó en el mantenimiento preventivo y se fomentó la autonomía al volante, comprendiendo el funcionamiento del vehículo, resolver imprevistos básicos, aumentar la confianza y derribar los estereotipos de género en este sector.

Para la clausura de este curso, es importante destacar la presencia de Cristina Díaz, Secretaria de Desarrollo Económico, quien manifestó que la administración pública de Guadalupe que encabeza Pepe Saldívar mantiene el diálogo y la participación con todas las instancias educativas del municipio, por lo que se realizan diversos convenios de colaboración en materia de cursos, capacitación y talleres que beneficien a la comunidad estudiantil y también al público en general.

Ejemplo de ello fue este curso de mecánica automotriz para mujeres, el cual, en el marco del Día Internacional de la Mujer, se pudo constatar el rompimiento de los estereotipos en los trabajos, así como poder aportar, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, al autoempleo de las mujeres guadalupenses, generando más recursos para las familias y abriendo posibilidades laborales.

“Que una mujer tenga conocimientos básicos de mecánica automotriz ofrece beneficios significativos que van desde el ahorro económico, la seguridad, aprender nuevas habilidades y también proporcionar confianza al conducir”, comentó Cristina Díaz.

Por su parte, Juan Carlos García Avilés, director del CETIS 113, señaló que otra de la importancia que tienen estos cursos es la vinculación con la comunidad, ya que la escuela no es sólo un espacio de aprendizaje, sino que también, desde dentro y para afuera, se deben atender las necesidades, en este caso que las mujeres se atrevan a aprender cosas nuevas.

Cabe señalar que este curso tuvo una duración de tres semanas, en las cuales las participantes aprendieron conocimientos de afinación, cambio de llantas, revisión de niveles de fluidos, conocer los tipos de aceite y anticongelante, además de identificar ruidos extraños en los vehículos.

Es importante destacar que, desde la Secretaría de Desarrollo Económico, el Ayuntamiento de Guadalupe impulsa para las próximas semanas diversos cursos como el de elaboración de trapeadores a personas con discapacidad, de máquinas y herramientas, de arte en mezclilla y de estilismo y bienestar.