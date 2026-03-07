Promoverán políticas publicas para preservar el medio ambiente en Zacatecas

Zacatecas, Zac.- El Gobernador David Monreal Ávila sostuvo una reunión de trabajo a distancia con la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Isabel Adriana Bárcena, con el propósito de fortalecer la coordinación institucional en favor del cuidado ambiental y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

Durante este encuentro virtual, ambas autoridades coincidieron en la importancia de impulsar prácticas de desarrollo sustentable que permitan proteger el entorno natural y, al mismo tiempo, generar bienestar y progreso para las y los zacatecanos.

En este sentido, el Gobernador David Monreal destacó que su administración mantiene el compromiso de promover políticas públicas que prioricen la preservación del medio ambiente.

Asimismo, subrayó que el trabajo conjunto con el Gobierno de México, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, permitirá garantizar que Zacatecas se mantenga alineado con las normativas y lineamientos de un Gobierno sustentable, para consolidar acciones responsables en el manejo de los recursos naturales.

De la misma manera, reafirmó que, en el marco del Año del Progreso 2026, el Gobierno de Zacatecas continuará fortaleciendo la coordinación con dependencias federales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el objetivo de impulsar estrategias que contribuyan al desarrollo sostenible del estado y a la protección del patrimonio ambiental de esta entidad.