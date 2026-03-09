Convoca UAZ a jornada de dibujo “Adopta un rostro” en apoyo a madres buscadoras

Zacatecas, Zac.- La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), a través de la Secretaría General, convoca a toda la comunidad universitaria que tenga habilidades para la creación de retratos a participar en la actividad solidaria “Adopta un rostro”, realizada en colaboración con los colectivos de madres buscadoras, “Siguiendo tu rastro con amor” y “Tu ausencia nos unió A.C.”

La iniciativa consiste en la elaboración de retratos de personas desaparecidas que serán plasmados sobre tela como parte de acciones de memoria impulsadas por colectivos de madres buscadoras, quienes mantienen viva la búsqueda de sus hijas e hijos. Durante la jornada, los familiares acudirán con fotografías y con las telas en las que se dibujarán los rostros, que posteriormente serán bordados.

En entrevista, la secretaria general de la institución, Lorena Jiménez Sandoval, explicó que esta iniciativa surgió a partir de un diálogo sostenido entre el rector de la UAZ, Ángel Román Gutiérrez, y colectivos de madres buscadoras, quienes compartieron la necesidad de contar con imágenes dibujadas de sus hijas e hijos desaparecidos.

Agregó que esta actividad busca mantener viva la memoria de quienes faltan y la esperanza de encontrarlos, además de visibilizar la incansable lucha de sus familias en la búsqueda de justicia a través de la sensibilidad y el arte. Cada retrato, señaló, representa un gesto de respeto, solidaridad y acompañamiento a las familias que continúan en la búsqueda.

La actividad se llevará a cabo el domingo 15 de marzo a las 11:00 horas en la Alameda, en Zacatecas. De manera paralela, también se realizará en Fresnillo, a las 12:00 horas en la Casa de Cultura Mateo Gallegos, y en Río Grande, en la plaza cívica del municipio.

Jiménez Sandoval explicó que la Universidad proporcionará los materiales necesarios para realizar los dibujos, con el apoyo de la Unidad Académica de Artes y la Coordinación de Arte y Cultura, instancias que también colaboran en la organización de la actividad.

Finalmente, la secretaria general destacó que este tipo de iniciativas reflejan el compromiso social de la Universidad y la vocación de servicio de su comunidad, “muchos universitarios tienen habilidades que pueden ponerse al servicio de la sociedad. Nuestra formación también nos llama a colaborar con las necesidades de nuestro entorno y a acompañar a quienes atraviesan situaciones difíciles”, expresó.

Las personas interesadas en participar en cualquiera de las tres sedes pueden registrar previamente su asistencia a través del siguiente enlace: https://forms.gle/gqvpwT2a3FiRopZY7