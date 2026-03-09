En esta semana harán vasectomías sin bisturí en hospitales de SSZ

Zacatecas, Zac.- A fin de garantizar el acceso a los servicios relacionados con los Derechos Sexuales y Reproductivos de las personas, el Gobierno de Zacatecas, a través de la Secretaría de Salud, realizará procedimientos de vasectomía sin bisturí, de manera gratuita, durante la presente semana.

El martes 10 de marzo, el servicio se ofrecerá en el Hospital Comunitario de Sombrerete; el jueves 12, en el Hospital de la Mujer Zacatecana; mientras que en el Hospital General Zacatecas se realizarán los días 12 y 13; en tanto que, el viernes 13 también se realizará este servicio en el Hospital Comunitario de Tabasco.