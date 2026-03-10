Construyen drenaje sanitario en la comunidad de San Jerónimo

Zacatecas, Zac.-Con la construcción de la red de drenaje sanitario en calle Nogal, Eusebio Dávila, y San Antonio de la comunidad de San Jerónimo, ubicada en Guadalupe, se busca mejorar la calidad de vida de las familias a través de este servicio básico sanitario.

Lo anterior, lo destacó el Presidente Municipal, Pepe Saldívar, durante una visita de supervisión de obra, la cual sirvió para constatar el avance de la construcción en su primera etapa, misma que beneficiara a un gran número de familias en dicha localidad.

“Estamos dando fe de que se estén utilizando los materiales idóneos, adecuados, como esta tubería que antes era de 4 y 2 pulgadas, está ya es de 12 pulgadas y con el material que indica la norma para que sea una obra duradera”, indicó el alcalde.

Cabe señalar que los trabajos realizados de construcción constaron de excavaciones, instalación de red de alcantarillado de 12 pulgadas y la construcción de 6 pozos en esta primera etapa.

“Porque así se hacen las cosas en Guadalupe, obras de calidad, que duren, bonitas, que beneficien a las familias, obras que no se ven, pero se sienten y esta obra terminará hasta el terreno que donó el municipio a la Guardia Nacional” finalizó el munícipe.

Finalmente, Cabe destacar que Pepe Saldívar continúa entregando obras de calidad en materia educativa, como será el caso de la comunidad de los “Rancheros”, que en los próximos días entregará ahí trabajos de rehabilitación para beneficio de la comunidad estudiantil y sus familias.

Con estas acciones, son cada vez más las familias guadalupenses con una mejor calidad de vida y es gracias a la gestión, coordinación y trabajo entre el gobierno federal con Claudia Sheinbaum Pardo, el gobierno estatal que preside David Monreal y gobierno municipal a cargo de Pepe Saldívar.