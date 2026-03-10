Inicia restauración y rehabilitación de fachadas en el centro histórico

Zacatecas, Zac.- Con la representación del Gobernador David Monreal Ávila, este martes, los secretarios General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, y de Obras Públicas, Mildret Montes Inchaurregui, arrancaron formalmente las obras de rehabilitación y restauración de fachadas del centro histórico.

Ambos funcionarios llevaron a cabo un recorrido por la zona centro y supervisaron las acciones que se llevan a cabo en fachadas de la avenida Hidalgo, en la Ciudadela del Arte y el extemplo de San Agustín.

En el inicio formal de las obras, el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que, por disposición del Gobernador David Monreal Ávila, se rehabilitarán y conservarán 428 fachadas.

El objetivo, explicó el responsable de la política interna, es conservar y mejorar la imagen urbana de la capital.

Para la ejecución del Programa Ciudad Progreso se dispondrá de un presupuesto de 15.8 millones de pesos.

Estas obras se llevan a cabo en el marco de la Agenda del Progreso y con motivo de la 40 edición del Festival Cultural de Zacatecas, explicó Reyes Mugüerza.

Los trabajos de rehabilitación y conservación de fachadas contemplan acciones como el retiro de microflora de la cantera, el retiro de pintura en mal estado, limpieza de cantera, sustitución de piezas de cantera dañadas, retiro de cables obsoletos, rehabilitación de herrería, aplicación de pintura, e intervenciones profundas para proteger cornisas.

