Eliminan pensiones doradas

Zacatecas, Zac.-La reforma al Artículo 127 Constitucional para eliminar las onerosas pensiones de Pemex; Luz y Fuerzas del Centro; Banobras, entre otras, contribuye a ordenar el sistema de jubilaciones y pensiones financiadas con recursos públicos para que se mantengan dentro de los parámetros de justicia, proporcionalidad y responsabilidad hacendaria destacó la senadora Geovanna Bañuelos.

“Esta reforma fortalece la austeridad republicana y pone por delante el interés del pueblo de México. Pensiones dignas, sí; privilegios, no”, destacó.

La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) aclaró que el objetivo de esta reforma es establecer que las jubilaciones y pensiones financiadas con recursos públicos no podrán exceder la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal.

“De esta forma se mantiene la congruencia con el diseño constitucional de remuneraciones y se garantiza que el gasto público responda al interés colectivo”, detalló.

Además, dijo, se reconoce la diversidad de sistemas pensionarios existentes y establece exclusiones importantes; es decir, no se afectan las pensiones construidas con ahorro individual, ni las que provienen de aportaciones sindicales, ni las pensiones no contributivas destinadas a las personas más vulnerables.

Geovanna Bañuelos recordó que durante los gobiernos neoliberales en algunos sectores del aparato público se construyeron esquemas de retiro excesivos, financiados con recursos del pueblo, mientras la mayoría de las y los trabajadores se jubilan con pensiones modestas que apenas alcanzan para cubrir sus necesidades básicas.

“No hablamos de derechos laborales legítimos, sino de privilegios que se alejaron del principio de justicia social y del uso responsable del dinero público. Hoy sabemos que existen casos en los que pensiones provenientes de organismos gubernamentales alcanzan montos desproporcionados frente al ingreso promedio de la población”, mencionó.

Lo anterior, dijo, propicia desigualdad, pero sobre todo contradice principios constitucionales prioritarios: ningún servidor público puede recibir una remuneración mayor a la o el presidente de la República.

En este sentido, Geovanna Bañuelos sostuvo que ordenar el sistema pensionario también significa cuidar el futuro financiero del país.

“La Cuarta Transformación ha dejado claro que el servicio público no puede ser un espacio de privilegios. Gobernar significa administrar con honestidad el dinero de la gente y garantizar que cada peso del presupuesto se utilice para reducir desigualdades y mejorar la vida de quienes más lo necesitan”, concluyó la legisladora por Zacatecas.