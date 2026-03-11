Es Guadalupe primer municipio en promover un ciclo menstrual digno con programa “Transformando el Ciclo”

Zacatecas, Zac.-Con la finalidad de brindar a las adolescentes guadalupenses, el acceso a la salud y a un ciclo menstrual digno y sin tabúes, en coordinación con los gobiernos de Claudia Sheinbaum y de David Monreal, el municipio de Guadalupe entregó kits de cuidado femenino a alumnas de la Preparatoria Jaime Torres Bodet de la comunidad de Tacoaleche.

Dicha escuela de nivel medio superior fue el escenario del arranque del Programa “Transformando el ciclo”, encabezado por la Presidenta del DIF municipal Paulina Hernández, así como por el alcalde Pepe Saldívar.

Este programa, el cual incluye la participación del IMSS Bienestar y Servicios de Salud del estado, busca contribuir al bienestar integral y la salud femenina, promoviendo un ciclo menstrual digno y el autocuidado, a través de información, métodos anticonceptivos y artículos de higiene personal.

“El día de hoy se dio arranque el programa Transformando el Ciclo, donde entregamos kits por parte del Presidente Municipal Pepe Saldívar, a través del DIF Municipal de Guadalupe, a las jóvenes de la Escuela Jaime Torres Bodet y de la Prepa 11 de la UAZ”

“Estos kits abonan a tener una menstruación digna, con igualdad y sin tabúes para las jóvenes de Tacoaleche y que próximamente estaremos visitando otras escuelas de las comunidades de Guadalupe, para posteriormente hacerlo en la cabecera municipal”, indicó Paulina Hernández Terán, Presidenta Honorifica del Sistema Municipal DIF

Por su parte, Pepe Saldívar agradeció el apoyo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, del Gobernador David Monreal y de la Senadora Vero Díaz, por apoyar esta iniciativa del gobierno municipal a favor de la salud femenina y que es la primera acción por parte de un municipio del Estado de Zacatecas en la cual se materializa el derecho a una menstruación digna, mediante la entrega de estos kits.

Estos kits que se busca entregar a las preparatorias de Guadalupe incluyen 144 toallas sanitarias en dos modalidades; una pulsera de seguimiento menstrual; una bolsa para guardar toallas sanitarias; así como un tríptico de menstruación digna.

En estas jornadas de salud se contó con la participación de distintas instituciones del sector salud, entre las que destacan la Secretaría del Bienestar Social, IMSS, IMSS Bienestar, Servicios de Salud de Zacatecas (SSZ), Case UAZ y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, (SNSP).

Finalmente cabe señalar que al evento asistieron , Analí Infante Morales, Síndica Municipal; Estrella Martínez Alonso, Directora del DIF Municipal; Tania Libertad Sánchez Romero, Directora General de la Unidad Académica Preparatorias de la UAZ; María de la Luz Muñoz Morales, Directora del Instituto de la Mujer Guadalupense; Leticia Rodríguez Lamas, Directora de la Preparatoria Jaime Torres Bodet; Gloria Tenorio Cordero, Directora de la Unidad Académica Preparatoria Plantel 11; así como las regidoras Diana Galavíz; María de Lourdes Martínez y María Elena Márquez.