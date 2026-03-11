Participa Zacatecas en Conmemoración del 35 Aniversario de los Cecytes

Ciudad de México.- El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas (Cecytez) participó en las actividades conmemorativas del 35 Aniversario del Subsistema de Educación Media Superior a nivel nacional, que celebra la formación académica y técnica de miles de jóvenes en todo el país.

La ceremonia fue encabezada por el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, quien destacó el papel que los Cecytes han desempeñado durante más de tres décadas en la formación de generaciones de jóvenes comprometidos con el desarrollo social, económico, científico y tecnológico de México.

El Coordinador Nacional de Organismos Descentralizados de los Cecytes, Iván Flores Benítez, resaltó el rol preponderante que los Colegios juegan en la innovación educativa, la pertinencia de la formación técnica y la vinculación con los sectores productivos, de cara a la consolidación del Bachillerato Nacional y de otras políticas públicas orientadas a ampliar las oportunidades para quienes cursan la Educación Media Superior.

En este marco, se llevó a cabo también la Primera Reunión Nacional de Directoras y Directores Generales de los Cecytes, donde las y los titulares de los Colegios de las entidades federativas analizaron los retos actuales de la educación media superior, así como las estrategias para consolidar el modelo de la Nueva Escuela Mexicana, de modo que responda a las necesidades académicas, tecnológicas y sociales de las y los estudiantes.

Julio César Ortiz Fuentes, director general del Cecytez, recordó que, gracias al respaldo decidido y comprometido del Gobernador David Monreal Ávila, el Colegio ha logrado posicionarse como una de las opciones de Educación Media Superior más destacadas a nivel nacional, y que continuará impulsando acciones que coadyuven a propiciar la paz, bienestar y progreso de la juventud zacatecana.

Por lo anterior, resaltó la importancia de estos espacios de diálogo y coordinación institucional, pues permiten compartir experiencias, fortalecer la colaboración entre estados y generar acciones conjuntas que impulsen la calidad educativa dentro del Subsistema.