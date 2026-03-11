Peritos acompañan a menores en procesos judiciales

Zacatecas, Zac.- Hacer valer los derechos de niñas, niños y adolescentes durante los procesos judiciales en que se ven involucrados es una acción que el Poder Judicial ha garantizado a través de diferentes mecanismos y por medio de la Central de Peritos Judiciales y la Unidad de Peritos Oficiales, que se conforma por psicólogas y psicólogos especialistas que acompañen y brindan contención cuando son escuchados por una persona juzgadora, y así contribuyen a hacer valer su derecho para expresar sus opiniones.

Lo anterior fue explicado por el Director de la Unidad de Peritos Oficiales, quien detalló que este Órgano funciona en apoyo a juzgados de todas las materias, es decir, en procesos del orden familiar, penal, laboral, civil y mercantil, además de atender las solicitudes y valoraciones que los Centros Públicos de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos y Centros de Convivencia Familiar Supervisada soliciten.

La importancia de esta Unidad radica en que personas vulnerables como son mujeres víctimas de violencia e infancias que atraviesan por un proceso judicial puedan estar seguros que la imparcialidad y calidez son atribuciones que definen el actuar profesional de las psicólogas y psicólogos, además de conducirse con ética y profesionalismo en cada escucha de menores, en cada evaluación y dictámenes que proporcionen la información necesaria para que juezas y jueces resuelvan sobre la guardia y custodia de los menores de edad.

El Director de la Unidad de Peritos Oficiales explicó que las valoraciones psicológicas que realizan son indispensables y de mucha ayuda para que los jueces se apoyen de esta información en los determinados procesos en que hayan solicitado una batería de pruebas y entrevistas para generar un dictamen desde el punto de vista de la psicología clínica que les apoye en sus resoluciones.

Así entonces, el Psicólogo Miguel Ángel Díaz informó que durante el año 2024 la Unidad de Peritos Oficiales realizó 507 valoraciones psicológicas y 179 audiencias de escucha de menores, mientras que el año pasado la escucha de menores se incrementó a 193 y se llevaron a cabo 427 valoraciones.

De igual manera, destacó la importancia del acompañamiento psicológico en los menores que enfrentan procesos como el divorcio de sus padres, por ejemplo, o casos de violencia intrafamiliar, pues durante las valoraciones y su escucha se pueden detectar tempranamente ciertos trastornos que repercutan en su desarrollo y salud mental, por ello la importancia de que niñas, niños y adolescentes hagan valer su derecho de ser escuchados y esclarecer sus dudas e inquietudes.

Finalmente hizo hincapié en la seriedad que ha asumido el Poder Judicial para juzgar con perspectiva de género y salvaguardar el interés superior de las infancias, de ahí la importancia de la creación de esta Unidad que forma parte de la Central de Peritos del Órgano de Administración Judicial.