Refuerzan búsqueda de personas en Zacatecas

Zacatecas, Zac.- En seguimiento a los acuerdos establecidos con las y los representantes de colectivos de familias de personas desaparecidas, el Gobierno de Zacatecas y la Fiscalía General de Justicia del Estado, llevaron a cabo búsquedas en vida, en el municipio de la capital.

Las acciones emprendidas contemplaron la pega de cédulas y la realización de entrevistas entre la ciudadanía, con la finalidad de obtener información que pueda ayudar en la localización de las personas ausentes.

Durante los recorridos, se ubicó a personas en situación de vulnerabilidad, con la finalidad de obtener información y determinar si cuentan con cédulas de localización, además de que se recabaron, con el apoyo de escáneres, huellas dactilares que posteriormente serán confrontadas con la plataforma del INE, con quien se mantienen convenios de colaboración para la localización de personas.

En las acciones se contó con el acompañamiento de familiares de personas desaparecidas, así como personal de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por Particulares.

