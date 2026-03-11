Talento zacatecano presente en Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías 2026

San Carlos, Son.- Producto del impulso que brinda la administración del Gobernador David Monreal Ávila al talento joven, a través del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, la delegación estatal, conformada por estudiantes de educación media y media superior y docentes, acompañada por Luis Fernando Araiz Morales, director de Innovación y Desarrollo Regional del Cozcyt, se encuentra lista para participar en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías (FEMECI) 2026.

Este evento nacional, organizado por la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (Rednacecyt), reúne a estudiantes, docentes e investigadores de todo México, que destacan en los ámbitos científicos y tecnológicos. Ahí, se encuentran los dos equipos que representan con orgullo al estado, con sus proyectos, ideas innovadoras y el talento que caracteriza a la juventud que impulsa el desarrollo del conocimiento y el progreso en Zacatecas.

Este día, las y los zacatecanos asistieron a conferencias magistrales impartidas por especialistas en ciencia, tecnología e innovación, e iniciaron la instalación de los stands de exhibición, donde cada delegación presentará sus proyectos, que serán evaluados por especialistas.

