El mundo actual requiere cada vez más expertos en analítica de negocios

La UAG ofrece la Maestría en Business Analytics para formarte como un experto en la toma de decisiones estratégicas consistentes y medibles de cualquier empresa

Por el Mtro. Alejandro Solís Tenorio, Director de Posgrados y Educación Continúa en Ciencia de Datos, Ciencias Computacionales e Inteligencia Artificial de la UAG

Zacatecas, Zac.- Durante la última década, la conversación empresarial giró en torno a “transformación digital”. En la próxima, girará en torno a transformación decisional.

El Future of Jobs Report 2023 del World Economic Forum proyecta que el 75% de las empresas acelerará la adopción de big data e inteligencia artificial antes de 2027. Sin embargo, Deloitte advierte que menos del 30% logra convertir esa inversión en decisiones estratégicas consistentes y medibles.

La brecha no es tecnológica. Es directiva.

Por eso, la pregunta: ¿Vale la pena estudiar una Maestría en Business Analytics? No debe responderse desde la herramienta, sino desde el impacto organizacional.

La Maestría en Business Analytics de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) está diseñada para cerrar esa brecha estructural. Su plan cuatrimestral integra:

Modelado Analítico de Decisiones.

Estrategias de Análisis Empresarial.

Dirección de Finanzas y Operaciones.

Liderazgo para la toma de decisiones basada en datos.

Además, incorpora certificados intermedios y aval académico internacional por Arizona State University (ASU) y Thunderbird School of Global Management, lo que fortalece la proyección global del egresado.

Propuesta de Valor UAG

Este programa no enseña únicamente a analizar datos. Forma profesionales capaces de diseñar sistemas de decisión que impacten rentabilidad, eficiencia y crecimiento.

En 2026, el diferencial competitivo no será tener dashboards, sino cuestionarlos, interpretarlos y alinearlos a estrategia.

La UAG prepara líderes que pueden traducir analítica en dirección empresarial concreta.

Si ya trabajas con información estratégica, pero deseas influir en decisiones de mayor alcance, revisa el mapa curricular y perfil de ingreso de la Maestría en Business Analytics UAG. Puede ser el punto de inflexión que acelere tu liderazgo.