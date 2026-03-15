Implementan en Guadalupe operativo de limpieza en camellones

Zacatecas, Zac.-Con la finalidad de mantener una buena imagen urbana, además de prevenir accidentes por falta de visibilidad, el gobierno de Guadalupe encabezado por Pepe Saldívar, implementa un operativo permanente de limpieza integral de camellones en las principales avenidas del municipio.

En diferentes puntos de la ciudad, se observa el trabajo del área Servicios Públicos a cargo del Secretario José Antonio Flores Berumen, donde las cuadrillas de diversas áreas dan una atención total a los camellones, incluyendo poda de árboles, corte de maleza, limpieza de basura, retiro de mostrencos, carteles de publicidad vieja, anuncios que no cuentan con permiso, escombro y piedras.

“Con este operativo permanente le damos una mejor imagen urbana a las calles y avenidas del municipio, además de que al retirar maleza y basura de los camellones, así como la poda de árboles, le permite tanto a transeúntes como automovilistas tener una mejor visibilidad del camino, con lo cual se previenen accidentes”

“Esta acción es permanente, están diversas áreas involucradas, incluso aprovechamos para revisar el alumbrado y se hace mantenimiento o reparan luminarias si detectamos alguna falla”, indicó el alcalde.

Cabe señalar que derivado de este operativo se ha retirado una importante cantidad de toneladas tanto de basura, como de escombro, mostrencos, maleza, piedras, entre otras cosas.

Multas y sanciones

En el mismo orden de ideas, el Secretario de Servicios Públicos invitó a la ciudadanía a no depositar su basura o escombro en los camellones, ya que se puede volver un foco de infección. En cuando a los comercios, les informa que para colocar algún anuncio en estos puntos es necesario acudir a Desarrollo Urbano de Guadalupe para conocer las especificaciones y las áreas permitidas.

Finalmente aseguró que el tirar desechos en camellones, amerita multas y sanciones, por lo que se invita tanto a denunciar a quien lo haga, como a evitar depositar ahí la basura.