Implementos rurales llegarán a tiempo al campo de Guadalupe: Pepe Saldívar

Zacatecas, Zac.-Una vez más la buena coordinación entre el Gobierno de Claudia Sheinbaum, David Monreal y Pepe Saldívar, garantizan la llegada a tiempo de implementos agrícolas y ganaderos para Guadalupe en este 2026, así lo señaló el alcalde durante una asamblea informativa llevada a cabo en la región Casa Blanda.

El Presidente municipal encabezó esta asamblea en la comunidad de La Luz, donde se informó a las familias que se dedican a la producción del campo los requisitos para acceder a los programas rurales que implementan los gobiernos municipal, estatal y federal en materia de infraestructura social y de concurrencia.

Frente a vecinos de las comunidades de La Luz, Santa Mónica, Los Rancheros, Casa Blanca, El Bordo, Ojo de Agua, San Ignacio, Lomas de Guadalupe, La Cocinera y de Tacoaleche, el edil guadalupense refrendó su compromiso con quienes trabajan el campo para que los apoyos otorgados se tripliquen gracias a la mezcla de recursos entre los tres órdenes de gobierno.

Esta acción refleja la posibilidad de apoyar a las 28 comunidades de Guadalupe y resolver sus necesidades, “por eso agradezco a David Monreal y a Claudia Sheinbaum Pardo por hacer posible que en Guadalupe haya más presupuesto para el campo, y así seguir apoyando a más familias”, puntualizó el primer edil.

Cabe señalar que, en próximos días, se llevará a cabo la primera entrega de los beneficios a la gente de las comunidades, como lo son los apoyos de tubería, cintilla y acolchado, para posteriormente complementarlos con el programa de semilla certificada y de implementos para la ganadería.

Por lo anterior, siendo el segundo año consecutivo, los gobiernos Federal, Estatal y Municipal de Guadalupe que encabeza Pepe Saldívar, cumplen con la entrega en tiempo y forma, de manera directa y sin intermediarios, de estos apoyos que abonan al impulso de la productividad, sostenibilidad y rentabilidad del campo guadalupense.

Finalmente, cabe señalar que a esta asamblea también acudieron vecinos, delegados y comisariados ejidales de las comunidades participantes, funcionarios públicos de diversas áreas que componen el Ayuntamiento de Guadalupe, así como parte del cuerpo de regidores del municipio.