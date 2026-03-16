Reforzar acciones para prevenir desapariciones en Zacatecas

Zacatecas, Zac.-La diputada federal Luvianka Partida Chávez presentó un Punto de Acuerdo para exhortar al gobierno de Zacatecas a implementar medidas urgentes que garanticen la protección de los derechos humanos de las y los zacatecanos frente al creciente riesgo derivado de la desaparición de personas.

En su propuesta, pidió que se brinde apoyo integral a familiares, colectivos y organizaciones de la sociedad civil en sus labores de búsqueda, además de asegurarles la protección necesaria para continuar con su trabajo sin amenazas ni riesgos.

Asimismo, solicitó a la Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas (FGZ) intensificar las investigaciones y diligencias, así como fortalecer las acciones que permitan dar mayor eficacia a la búsqueda de personas desaparecidas. Con ello, dijo, se podrá combatir la impunidad y otorgar certeza a las familias víctimas de este delito.

La legisladora subrayó la necesidad de diseñar una política integral que enfrente la inseguridad pública en Zacatecas desde una perspectiva de derechos humanos, con el fin de prevenir el delito y generar condiciones idóneas para una búsqueda e investigación efectivas.

En este sentido, destacó la importancia de que las autoridades competentes reciban asesoría técnica de organismos internacionales especializados, y que tanto el Gobierno Federal como los gobiernos locales acompañen a víctimas, familiares, colectivos y organizaciones de la sociedad civil.

Además, pidió implementar las recomendaciones internacionales en la materia, visibilizar la problemática y fomentar la sensibilización y empatía hacia las familias de las personas desaparecidas.

Partida Chávez recordó que Zacatecas es un territorio de tránsito de migrantes cuyo destino son los Estados Unidos, lo que los hace particularmente vulnerables a ser asediados por el crimen organizado, ya sea con fines de reclutamiento o como represalia al no acceder a sus exigencias.

Señaló que en las últimas semanas se han manifestado inquietudes y reclamos de la ciudadanía y de familiares de personas desaparecidas hacia la Fiscalía estatal, cuestionando su desempeño y la eficacia de las investigaciones, las cuales no han logrado judicializarse ni alcanzar resultados favorables en la búsqueda.

Finalmente, advirtió que, aunque las autoridades —incluso federales— han señalado una supuesta reducción en los homicidios dolosos, se observa un preocupante incremento en los casos de desaparición de personas a nivel nacional. Esto, dijo, podría reflejar un desplazamiento del delito de homicidio hacia el de desaparición, lo que confirma que la delincuencia no ha disminuido.