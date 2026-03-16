UAZ y colectivos de madres buscadoras unen esfuerzos para mantener viva la memoria de sus familiares

Zacatecas, Zac.-Con el objetivo de mantener viva la memoria de quienes faltan y la esperanza de encontrarlos, así como de visibilizar la incansable lucha de sus familias en la búsqueda de justicia, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), en colaboración con colectivos de madres buscadoras, llevó a cabo la iniciativa “Adopta un rostro”.

La actividad se realizó en la Alameda Trinidad García de la Cadena de Zacatecas y, de manera simultánea, en el Obelisco del centro de Fresnillo y en la Plaza Cívica de Río Grande, donde estudiantes, guiados por los recuerdos y descripciones de sus familiares, plasmaron en tela los rostros de sus seres queridos.

En su intervención, a nombre del rector Ángel Román Gutiérrez, la secretaria general, Lorena Jiménez Sandoval, expresó que la institución reafirma su compromiso de seguir agotando todos los esfuerzos necesarios para brindar apoyo a los colectivos, reconociendo que, aunque la universidad no tiene en sus manos la resolución de la problemática, mantiene la firme voluntad de aportar un “granito de arena” en esta causa.

Asimismo, agradeció profundamente la confianza y la presencia de quienes acudieron a este llamado, reiterando que la universidad seguirá trabajando estrechamente con ellos en todo lo que sea posible, y reconoció la labor y el apoyo del director de la Unidad Académica de Artes (UAA), Alfonso Vázquez Sosa, y del subcoordinador del Área de Arte y Cultura de la UAZ, Luis Herrera Alvarado.

Por su parte, el colectivo de madres buscadoras expresó su agradecimiento hacia los universitarios por formar parte de estas acciones de memoria y por la ayuda brindada para dar forma a los rostros de sus hijos, una tarea que para ellas resulta compleja, pues su labor consistirá en rellenar o bordar el lienzo.

Finalmente, describieron este proceso de bordado y relleno de las imágenes como un acto emocional y terapéutico, ya que les permite reconstruir memorias de los momentos compartidos, aunque al mismo tiempo conlleva un profundo dolor al remover los recuerdos de quienes hoy faltan.