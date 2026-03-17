Acuden a Cañitas células de búsqueda de personas Desaparecidas

Cañitas, Zac.- Con el acompañamiento de representantes de colectivos de familias de personas desaparecidas, el Gobierno de Zacatecas y la Fiscalía General de Justicia llevaron a cabo una búsqueda generalizada forense en el municipio de Cañitas.

Las labores emprendidas por personal de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por Particulares estuvieron apoyadas por el uso de drones y georadares.

La prospección se llevó a cabo en seguimiento a carpetas de investigación y a los acuerdos establecidos en la mesa de trabajo permanente con colectivos.

En las acciones de este martes, se contó con el acompañamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas, la Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.