Amalia García llama a defender derechos de migrantes ante retrocesos globales

Ciudad de México.- La Senadora zacatecana, Amalia García Medina, convocó a construir un frente común en la defensa irrestricta de los derechos humanos de las personas migrantes: “existe una tendencia global que busca restringirlos y criminalizar la migración”.

En el marco de un encuentro sobre derechos de las personas migrantes organizado por la Diputada Martha Guerra, Presidenta de la Comision de Asuntos Migratorios de la Camara de Diputados y donde participaron representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); la Senadora Garía Medinasubrayó que el punto de partida para cualquier reforma en materia migratoria debe ser el artículo primero de la Constitución, que establece el principio pro persona y la progresividad de los derechos humanos.

“Ese es el corazón fundamental de nuestra Constitución. Coloca por delante los derechos humanos y su progresividad, y debe ser la base de cualquier legislación en materia de migración”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que mientras en México se busca avanzar hacia una legislación más robusta y garantista para los migrantes, en diversas partes del mundo se vive una ofensiva en sentido contrario.

Hay retrocesos internacionales

La senadora señaló que en distintos países se han impulsado políticas restrictivas que vulneran los derechos de las personas migrantes, acompañadas de discursos que las criminalizan. “Estamos viendo persecución, detenciones sin debido proceso y acciones que incluso sobrepasan facultades legales. Se detiene a personas por su apariencia, sin determinar su situación migratoria ni su nacionalidad”, señaló.

Asimismo, alertó sobre el avance de narrativas que vinculan la migración con riesgos a la seguridad, lo cual, dijo, no corresponde a la realidad.

“Se ha intentado posicionar la idea de que la seguridad se ve amenazada por las personas migrantes, cuando los datos muestran lo contrario: son generadoras de riqueza y aportan significativamente a las economías”, puntualizó.

Los migrantes son portadores de derechos.

Amalia García enfatizó que las personas migrantes no pierden sus derechos humanos por su condición migratoria, ya que estos son inalienables e imprescriptibles.

“Los derechos humanos se llevan a todas partes. No importa si una persona está documentada o no, sus derechos deben ser respetados estricta y rigurosamente”, sostuvo.

Además, destacó que las personas migrantes no solo llegan con necesidades, sino también con conocimientos, habilidades y saberes que representan una aportación valiosa para el desarrollo económico y social. “Quienes regresan o llegan a nuestro país traen consigo capacidades que debemos aprovechar. Son una aportación formidable para la economía”, afirmó.

En ese sentido, la senadora planteó la necesidad de impulsar políticas públicas que faciliten la integración de las personas migrantes a la vida económica y social del país.

Entre las medidas propuestas, destacó:

• Acceso a cuentas bancarias para facilitar su inclusión financiera

• Incorporación al Registro Federal de Contribuyentes

• Certificación de competencias laborales

• Otorgamiento de visas de trabajo

• Generación de alianzas con el sector privado para la inclusión laboral

Asimismo, subrayó la importancia de garantizar el acceso a derechos fundamentales como educación y salud, especialmente para niñas, niños y adolescentes migrantes y sus familias.

Necesario defender la dignidad humana

García Medina, reiteró que el debate sobre migración debe centrarse en la dignidad humana y en la construcción de sociedades más incluyentes y justas.

Advirtió que frente al contexto internacional adverso, México tiene la oportunidad de consolidarse como un país que, defiende los derechos humanos y reconoce el valor de la migración.

“Se trata de reconocer que las personas migrantes son sujetas de derechos y que su inclusión fortalece a nuestra sociedad”, concluyó.